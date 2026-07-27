Российский терминал подвел: Казахстан вынужденно сократил добычу нефти

Из-за атак дронов Казахстан был вынужден временно закрыть свой крупнейший экспортный терминал на российском побережье Черного моря. После этого страна более чем вдвое сократила суточную добычу нефти – до 1 миллиона баррелей, в то время как средний показатель июня составил около 2,16 миллиона баррелей.

Почему добычу нефти сократили

Подробности сообщили в Reuters со ссылкой на источник в отрасли. Ситуация свидетельствует о чрезмерной зависимости экспорта казахстанских энергоресурсов от инфраструктуры России.

Дело в том, что Казахстан входит в число крупнейших нефтедобывающих стран мира, однако не имеет собственного выхода к морю. Следовательно, около 80% сырья страна поставляет на внешние рынки через терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска, который теперь активно атакуют дроны.

Однако уже 27 июля Министерство энергетики сообщило о возобновлении работы этого маршрута после недельного перерыва.

Примечательно, что такие перебои лишь усугубляют опасения по поводу обеспечения мирового рынка нефтью, особенно на фоне фактического закрытия Ормузского пролива и рисков для судоходства в Красном море, где поддерживаемые Ираном йеменские хуситы открыли "новый фронт" против Саудовской Аравии.

Действительно ли КТК снова работает

По официальным сообщениям властей Казахстана, там пришвартовались танкеры Seamajesty и Milos. Они якобы загружали нефть, которую добывает консорциум Tengizchevroil во главе с американской компанией Chevron.

В КТК также заявили о нахождении двух судов возле черноморского терминала, а также возобновлении работы трубопровода в 12:28 по московскому времени. Кроме того, в полдень LSEG зафиксировал там корабль Asia класса Suezmax.