В Украине скоро запустят онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, который поможет в финансах. Как им воспользоваться, читайте на Бизнес 24.

О новом сервисе Finmap написал Дмитрий Дубилет, эксминистр Кабинета министров Украины.

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Мы запускаем сервис, который будет полезен предпринимателям и малому / среднему бизнесу – сервис ведения финансового учета,

– уверен Дубилет.

Чаще всего бизнесмены ведут свои финансы в условном Excel, объясняет Дубилет. И добавляет, что иногда этого бывает достаточно, но чаще всего бизнес от этого страдает.

Преимущества сервиса Finmap

Предприниматели и бизнесмены всегда точно знают, сколько денег на каких счетах. Причем "счета" – в широком смысле. Счетами могут быть сейф в офисе, карта банка, касса и тому подобное.

Легко заносить расходы и доходы с помощью простого интерфейса или телеграмм-бота.

Можно давать разным сотрудникам различные права доступа.

Встроенная аналитика и дашборд. Пользователи видят все доходы и расходы в разрезе проектов, клиентов, сотрудников, тегов и тому подобное.

Автоматическая синхронизация через API с картами monobank и ПриватБанк.

Можно создавать повторяющиеся платежи.

Можно создавать будущие платежи. Это особенно важно, чтобы следить за кассовыми разрывами, отмечает Дубилет.

Мультивалютность, различные отчеты, интеграция через API и тому подобное.

По словам экс-министра теперь бухгалтерию можно будет вести правильно и прозрачно.



Сервис для предпринимателей и бизнеса Finmap

Сервис создали Александр Соловей и Иван Каун еще полгода назад, но работали над его упрощением и удобством.

Я приглашаю всех оставить свой емейл для передреестрации по этому адресу: finmap.online. Первые инвайты начинаем рассылать через несколько недель. Надеюсь вам понравится!

– пишет Дубилет.

Сколько стоит сервис

Есть два тарифа: "Предприниматель" и "Бизнес", которые стоят 249 и 849 гривен в месяц соответственно.

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