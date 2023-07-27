Ольга Харлан разгромила россиянку со счетом 15:7, а после победы отказалась пожать ей руку. Анна Смирнова устроила своеобразный "протест" с требованием, чтобы украинка вернулась и пожала ей руку, сообщает 24 Канал.

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После этого она подала жалобу "из-за неуважения". К сожалению, нашу фехтовальщицу и чемпионку дисквалифицировали, но украинская сторона уже подала апелляцию.

Почему это может быть симптомом российского влияния на спорт

Дело в том, что к 2022 году Международная федерация Фехтование возглавлял известный российский миллиардер с орбиты президента Владимира Путина. Речь идет об Алишере Усманове. Он занимал этот пост с 2008 года. Более того, он был одним из ключевых доноров этого турнира, пишет DW.

К теме! На момент создания этого материала, Forbes оценивает капитал Алишера Усманова в 14,4 миллиарда долларов. После начала полномасштабного вторжения России в Украину на него наложили санкции США, ЕС и Великобритания.

В марте 2023 года стало известно, что Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из Беларуси и России участвовать в проходящем в Италии турнире. Но это решение раскритиковало одно из самых известных фехтовальщиц Германии. По ее словам, это решение свидетельствует о том, насколько сильно влияние России имеет на этот вид спорта.

Очевидно, что Усманов был готов вкладами десятки миллионов в самых разных форматах как в Федерацию по фехтованию, так и в Олимпиаду. Например, по данным Reuters, зимой 2020 года Алишер Усманов передал музею Олимпийских игр оригинальный манифест с 1892 года. Уникальный документ оценили в 8,8 миллиона долларов.