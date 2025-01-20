Самый богатый ребенок Трампа: какое состояние у Иванки Трамп

Несмотря на то, что действующий президент США, является главой доминирующей страны мира, он еще и успел построить династию с многомиллионным наследством для своих детей. Их у Дональда Трампа аж пятеро. Самым влиятельным и богатым называют 3 ребенка президента – Иванку Трамп.

Кто самый богатый ребенок президента США

Одной из самых богатых детей Дональда Трампа считают Иванку Трамп. Еще в далеком 2018 году она и ее муж, Джаред Кушнер, работали как старшие советники Белого дома. Поэтому за 2017 год, по данным The New York Times, сообщает 24 Канал, пара заработала по меньшей мере 82 миллиона долларов.

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А в ноябре 2024 года стало известно, что дочь Трампа завершила капитальный ремонт мегаособняка стоимостью 24 миллиона долларов на острове Индиан-Крик в Майами, передает Realtor.com.

Напоминаем, что у Дональда Трампа 5 детей от 3 разных жен:

Трое старших детей, а это Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп, рождены в браке с Иваной Мари Трамп. Дочь Тиффани Трамп родилась, когда Дональд Трамп был женат на Марле Мейплз. В то же время с 3 женой, с которой президент США до сих пор, Меланией Трамп, есть общий сын – Беррон Трамп.

По разным данным, на сегодня личное состояние Иванки Трамп может достигать до 50 миллионов долларов. Впрочем в сочетании с активами ее мужа состояние пары может составлять чуть ли не 1 миллиард долларов.

Заметьте! Точно не известно, какое состояние имеет пара Трамп-Кушнер, однако есть предположение, что это сумма с колебанием от 800 миллионов долларов до почти 1 миллиарда долларов.

Чем занимаются другие дети Трампа

Дональд Трамп-младший, как и отец, занимается бизнесом. Он, Эрик и Иванка работают вместе. Дональд младший занимает должность исполнительного вице-президента в компании Трампа.

В то же время Эрик Трамп, второй сын Дональда Трампа, также является исполнительным вице-президентом по развитию и поглощениям в The Trump Organization. Его состояние, как и Дональда младшего, неточны и колеблются – это может быть, как 50 миллионов, так и более 300 миллионов долларов.

Тиффани Трамп не занимала никакой роли в политической кампании своего отца, а также не работала при его первой каденции в Белом доме. В 2022 году она вышла замуж за миллиардера Майкла Буласа.

Самый младший ребенок, Беррон Трамп, закончил Оксбриджскую академию в Вест-Палм-Бич и поступил в университет. В то же время о его состоянии известно мало. Единственное, что можно сказать с уверенностью это то, что он будет иметь большое наследство от своего отца и матери.