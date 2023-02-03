Историческое решение: Австралия меняет дизайн банкнот, прощаясь с наследием Британии

В Австралии решили отказаться от давней традиции и изменить дизайн банкнот национальной валюты. Это напрямую касается Великобритании и короля Чарльза III.

Согласно данным центрального банка Австралии, на банкноте номиналом в пять долларов не будут следовать традиции по изменению изображение монарха после смерти предшественника. Для примера, это до сих пор делают в Великобритании. Королевский монетный двор уже представил дизайн новой монеты.

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Австралия меняет дизайн банкноты

Портрет Елизаветы II на банкнотах заменят изображениями, связанными с коренным населением Австралии. Хотя традиционно дизайн валюты должны дополнить портретом нового короля Великобритании – Чарльза III.

Центральный банк решил обновить банкноту номиналом в 5 долларов, чтобы показать дизайн с проявлением уважения к культуре и истории первых австралийцев.

– говорится в официальном заявлении регулятора.

В то же время ожидают, что изображение Чарльза III все еще появится на австралийские монеты. В то время как 5 долларов – это единственная банкнота в стране, где недавно использовали дизайн с изображением британского монарха. С другой стороны банкноты останется парламент Австралии.

Напомним, что Австралия является частью Содружества наций. Именно поэтому эта страна должна следовать определенным нормам и правилам. Британский король остается лидером Канады и Австралии, однако эта роль сегодня более символической. Добавим, что ранее 24 канал рассказывал о наследии Чарльза III. Больше об этом читайте здесь.