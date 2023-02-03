Згідно з даними центрального банку Австралії, на банкноті номіналом у п'ять доларів не будуть слідувати традиції зі зміни зображення монарха після смерті попередника. Для прикладу, це досі роблять у Великій Британії. Королівський монетний двір уже представив дизайн нової монети.

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Австралія змінює дизайн банкноти

Портрет Єлизавети II на банкнотах замінять зображеннями, які пов'язані з корінним населенням Австралії. Хоча традиційно дизайн валюти мали б доповнити портретом нового короля Великої Британії – Чарльза III.

Центральний банк вирішив оновити банкноту номіналом у 5 доларів, щоб показати дизайн з проявою поваги до культури та історії перших австралійців,
– йдеться в офіційній заяві регулятора.

Водночас очікують, що зображення Чарльза III все ще з'явиться на австралійських монетах. Тоді як 5 доларів це єдина банкнота у країні, де донедавна використовували дизайн із зображенням британського монарха. З іншої сторони цієї банкноти залишиться парламент Австралії.

Нагадаємо, що Австралія є частиною Співдружності націй. Саме тому ця країна має слідувати певним нормам та правилам. Британський король залишається лідером Канади та Австралії, проте ця роль на сьогодні є більше символічною. Додамо, що раніше 24 канал розповідав про спадок Чарльза III. Більше про це читайте тут.

Що таке Співдружність націй

Це добровільне об'єднання 54 суверенних держав. Майже всі вони колишні британські колонії або залежні території цих колоній.