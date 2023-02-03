Згідно з даними центрального банку Австралії, на банкноті номіналом у п'ять доларів не будуть слідувати традиції зі зміни зображення монарха після смерті попередника. Для прикладу, це досі роблять у Великій Британії. Королівський монетний двір уже представив дизайн нової монети.

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Австралія змінює дизайн банкноти

Портрет Єлизавети II на банкнотах замінять зображеннями, які пов'язані з корінним населенням Австралії. Хоча традиційно дизайн валюти мали б доповнити портретом нового короля Великої Британії – Чарльза III.

Центральний банк вирішив оновити банкноту номіналом у 5 доларів, щоб показати дизайн з проявою поваги до культури та історії перших австралійців,

– йдеться в офіційній заяві регулятора.

Водночас очікують, що зображення Чарльза III все ще з'явиться на австралійських монетах. Тоді як 5 доларів – це єдина банкнота у країні, де донедавна використовували дизайн із зображенням британського монарха. З іншої сторони цієї банкноти залишиться парламент Австралії.

Нагадаємо, що Австралія є частиною Співдружності націй. Саме тому ця країна має слідувати певним нормам та правилам. Британський король залишається лідером Канади та Австралії, проте ця роль на сьогодні є більше символічною. Додамо, що раніше 24 канал розповідав про спадок Чарльза III. Більше про це читайте тут.