Замороженные российские активы для восстановления Украины: Шмигаль назвал сумму

Во время пресс-брифинга для журналистов в Нью-Йорке Шмигаль подчеркнул, что средства россии должны стать основным ресурсом для масштабного восстановления Украины. Говорится от 300 – 500 миллиардов долларов.

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Также Денис Шмигаль отметил, что Украина работает над продолжением зернового соглашения, способствующего преодолению продовольственного кризиса в мире, а также обсуждает со всеми странами важность демилитаризации ЗАЭС, где российские войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы.

По словам Шмыгаля, во время встреч с лидерами стран-партнеров на полях ООН он получил заверения в безоговорочной поддержке Украины, несмотря на последние провокационные шаги России.

Сколько Украине нужно на восстановление

Сейчас Украина нуждается в 108,3 миллиарда долларов, или 2,9 триллиона гривен, по подсчетам KSE Institute.

Ущерб нанесенный инфраструктуре оценивается в 31,6 миллиарда долларов.

Предприятиям и промышленности – 8,8 миллиарда долларов.

Страны Евросоюза могут выделить 523 миллиарда долларов на восстановление послевоенной Украины.