Замороженные российские активы для восстановления Украины: Шмигаль назвал сумму
Источник:Правительственный портал
Сейчас замороженные активы России за границей составляют до 500 миллиардов долларов. Все эти деньги должны пойти на восстановление Украины, подчеркнул премьер Денис Шмигаль.
Замороженные российские активы в ЕС
Во время пресс-брифинга для журналистов в Нью-Йорке Шмигаль подчеркнул, что средства россии должны стать основным ресурсом для масштабного восстановления Украины. Говорится от 300 – 500 миллиардов долларов.
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Замороженные российские активы составляют от 300 до 500 млрд долларов. Украина лоббирует принятие нового международного соглашения по конфискации этих активов. Мы также обсуждаем вопрос изменения национальных законодательств партнеров для конфискации в пользу Украины.
Также Денис Шмигаль отметил, что Украина работает над продолжением зернового соглашения, способствующего преодолению продовольственного кризиса в мире, а также обсуждает со всеми странами важность демилитаризации ЗАЭС, где российские войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы.
По словам Шмыгаля, во время встреч с лидерами стран-партнеров на полях ООН он получил заверения в безоговорочной поддержке Украины, несмотря на последние провокационные шаги России.
Сколько Украине нужно на восстановление
Сейчас Украина нуждается в 108,3 миллиарда долларов, или 2,9 триллиона гривен, по подсчетам KSE Institute.
- Ущерб нанесенный инфраструктуре оценивается в 31,6 миллиарда долларов.
- Предприятиям и промышленности – 8,8 миллиарда долларов.