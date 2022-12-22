Готовы сделать еще больше: страны G7 собрали для Украины 32 миллиарда долларов

Группа G7, в которую входят самые мощные страны мира, обнародовала новое заявление о поддержке Украины. В частности, министры финансов обсудили вопросы предоставления средств для Киева в 2023 году.

Руководители ведомств стран G7 заявили о непоколебимой преданности Украине в контексте дальнейшей финансовой поддержки с учетом всех потребностей путем скоординированных действий международного сообщества, сообщает 24 канал.

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Украина получит финансовую помощь в 2023 году

В общем заявлении G7 заявили, что они уже мобилизовали примерно 32 миллиарда долларов для Украины в 2023 году и продолжают работать в этом направлении. Эта сумма включает 18 миллиардов евро от Европейского Союза и еще один очень мощный пакет финансовой помощи от США, предложенный администрацией Джозефа Байдена и в конце недели имеет одобрить Конгресс. Также в документе упомянули о:

Выделение Украины 500 миллионов долларов в рамках займа от Всемирного банка, гарантом которого выступила Великобритания;

долларов в рамках займа от Всемирного банка, гарантом которого выступила Великобритания; Подготовка Японией дополнительной поддержки для бюджета в 2023 году с учетом специфических потребностей Украины;

дополнительной поддержки для бюджета в 2023 году с учетом специфических потребностей Украины; Гранты и кредиты из других стран.

Что такое бюджетная поддержка Это особый способ международной помощи в области развития, также известный как инструмент помощи или способ оказания помощи. Обычно в рамках этой программы государство-донор передает деньги непосредственно правительству страны, которую оно стремится поддержать.

Министры финансов стран G7 подчеркнули, что официальный Киев на всех уровнях теперь уверенно может продолжать оказывать базовые услуги, проводить наиболее важные ремонтные работы и заниматься стабилизацией экономики страны. Они также выделили следующие моменты: