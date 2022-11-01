Еврокомиссия представила варианты финансирования Украины: все, что известно

Финансовая помощь – это важный вопрос и для Украины, и для наших международных партнеров. Европейская комиссия обнародовала три варианта предоставления дальнейшей поддержки Украины.

Европейская комиссия представила свои предложения за несколько дней до встречи глав финансовых ведомств государств-членов ЕС. Это мероприятие запланировано на четверг, 3 ноября.

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Миллиарды евро для Украины от ЕС

Европейская комиссия планирует привлечь финансовую помощь для Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро в виде ссуд и грантов. Одна из ключевых целей – помочь перекрыть примерно половину дефицита бюджета Украины, ожидаемого в следующем году. Согласно этому плану, выплаты будут производиться каждый квартал, начиная в январе, если это будет возможно.

В целом, недостаток бюджета Украины на следующий год оценивают в 38 миллиардов долларов или 20% ВВП. Следовательно, каждый месяц государство потребует вливаний из-за границы в размерев месяц.

По данным документа, который изучили в Politico, Украина в обозримом будущем изрядно потребует краткосрочной финансовой поддержки.

Поэтому крайне важно, чтобы дополнительная поддержка от ЕС была мобилизована как можно быстрее и предоставлялась на регулярной и прогнозируемой основе.

– говорится в материале.

Варианты оказания помощи Европейской комиссии

В рамках первого варианта, который называют наиболее выгодным, идет речь о привлечении средств под так называемый "запас прочности" или разницу между максимальным размером суммы, которую ЕС может получить от членов блока, и расходами Евросоюза по факту.

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Второй вариант – это повторение уже используемого метода. Речь идет о предоставлении странами бюджетных гарантий Европейской комиссии. Однако на этот раз эти гарантии должны покрывать 100% суммы, тогда как раньше этот показатель был равен 61%.

Поскольку в бюджете ЕС "не осталось иного бюджетного покрытия". Однако подчеркивают, что при этом сценарии темпы предоставления финансовой помощи Украине могут замедлиться на несколько месяцев.

Третий вариант предоставления финансовой помощи для Украины в целом похож на предыдущий. Ключевое отличие – отсутствие пункта с национальными гарантиями. При недостатке средств Европейская комиссия должна будет сделать такие шаги: