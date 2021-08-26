Деньги будущего: почему один из самых богатых бизнесменов Британии делает ставку на криптовалюты

Все больше состоятельных людей обращают внимание на криптовалюты. В частности, миллиардеры Илон Маск, Рэй Далио и Марк Кьюбан. Британский бизнесмен-миллиардер Саймон Никсон тоже делает ставку на деньги будущего. О его планах – читайте дальше.

Согласно данным Forbes, бизнесмен владеет капиталом в размере 1,2 миллиарда долларов.

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Британский миллиардер инвестирует в криптовалюты

Семейный офис Никсона – Seek Capital – планирует все больше вкладывать в криптовалюты. Исполнительный директор лондонской фирмы Адам Проктор отметил, что они считают цифровые монеты важной частью будущего. Компания даже ищет аналитика для развития в этом секторе.

Одно из последних опросов Goldman Sachs показало, что почти половина семейных офисов, с которыми фирма ведет бизнес, намерены добавить цифровые монеты в свои инвестиции, а компании закрытого типа рассматривают криптовалюты, как вероятную защиту от высокой инфляции и длительных низких процентных ставок.

Семейный офис Это частная компания, которая занимается управлением инвестициями и капиталом для состоятельной семьи. Обычно, речь идет об активах стоимостью более 100 миллионов долларов, целью которых является эффективный рост и передача богатства между поколениями.

Британский миллиардер инвестирует в криптовалюту / Фото Unsplash

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке криптовалют в 2021 году интерес семейных офисов к цифровым деньгам все еще остается на достаточно высоком уровне. В 2019 году организация Campden Wealth оценила глобальный капитал семейных офисов почти в 6 триллионов долларов.

Что происходит с ценой биткоина

В мае стоимость биткоина резко упала. Главными причинами обвала назвали отказ Tesla принимать цифровую монету в качестве оплаты за электрокары и ограничения доступа к криптовалютам в Китае. Максимально цена биткоина опускалась ниже 30 тысяч долларов. Однако, с середины июля биткоин начал дорожать и недавно вновь сумел пересечь важную психологическую отметку – 50 тысяч долларов.

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По данным CoinDesk, актуальна стоимость самой популярной криптовалюты мира составляет 47 тысяч долларов за монету. Эта тенденция не обошла и другие цифровые монеты:

Ethereum – 3094 доллара за монету ;

за монету ; Кардано – 2,58 доллара за монету ;

; Dogecoin – 0,27 доллара за монету .

Актуальная стоимость биткоина / Инфографика CoinDesk