Кто может получить помощь от ООН?

В частности уже открыта запись внимания для жителей Буринской общины, о чем говорится в Telegram-канале, посвященный помощи от ООН.

Он будет проходить в городе Бурынь 4 марта, в среду. Регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Расписание ближайших выездов мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в Сумской области сейчас такое:

город Бурынь, улица Первомайская, 3. Буринский дом культуры. Часы работы: 11:30 – 14:30. Четверг, 5 марта. село Смелое (Хмелевская ТГ), улица Соборная, 57. Часы работы: 11:30 – 13:30. Четверг, 5 марта. село Хмелев (Хмелевская ТГ), улица Роменская, 48. Часы работы: 14:00 – 15:00. Пятница, 6 марта. село Дубовязовка (Дубовязовская ТГ), улица В. Глуховца, 8. Часы работы: 11:00-14:00. Пятница, 6 марта.

Сумма помощи составляет 3 600 гривен на человека и покрывает трехмесячный период. Это означает, что общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен. Об этом сообщили на сайте фонда "Право на защиту".

В частности для получения поддержки семья должна иметь доход, который меньше 6318 гривен на человека; а еще иметь хотя бы одну категорию уязвимости.

В частности помощь предусмотрена для таких семей:

Внутренне перемещенные лица (которые переместились в течение последних шести месяцев в пределах Украины); Люди, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись из-за границы в Украину, начиная с 24 февраля 2022 года. Люди, которые после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к местам постоянного проживания в пределах страны, начиная с 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание! Также эти люди должны не быть включены в программу помощи ранее, а также не получать ее от других организаций в течение последних трех месяцев.

Также украинцы должны соответствовать одному из критериев уязвимостиі. Например, семья имеет только одного из родителей и одного или более несовершеннолетних детей, или лица пожилого возраста (55 лет и старше).

Также это может быть семья которую возглавляет одна одинокая (или несколько одиноких лиц) пожилого возраста или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет.

Кроме того, в этот список входит семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.

Какую еще помощь могут получить украинцы?