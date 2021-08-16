Как и во всех цивилизованных странах мира, финансовое благополучие Украины зависит от объемов золотовалютных резервов (ЗВР). Их еще называют международными резервами. Именно от этих активов зависит способность государства выполнять национальные и международные обязательства.

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Международные резервы: что следует знать

Национальный банк Украины определяет золотовалютные резервы, как высоколиквидные активы в иностранной валюте, золоте, ценных бумагах. Центробанк использует их с целью проведения валютных интервенций, обеспечение платежей органов государственной власти, стабилизации курса национальной валюты, корректировки платежного баланса и тому подобное. Эти активы хранятся в ведущих иностранных банках и проверенных финансовых учреждениях. Три приоритета относительно управления ЗВР:

безопасность,

ликвидность,

доходность.

Правом распоряжаться международными резервами обладают Национальный банк и Правительство Украины, но это государственная собственность . Также важно различать международные резервы и золотой запас государства. Все потому, что монетарное золото – это лишь часть ЗВР. На сегодня это лишь 5,36% от общего объема международных резервов Украины.

История международных резервов Украины / Фото Getty Images

Нацбанк формирует запасы международных резервов путем приобретения слитков золота и иностранной валюты, получения доходов от операций с иностранными валютами и другими резервными активами, привлечения центробанком средств от международных кредиторов. К примеру, последний транш МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов, который до конца этого лета получит Украина, также пополнит государственную казну.

Первые успехи и масштабный кризис

Отметим, что такая ситуация была не всегда. Украина выходила в свободное плавание в 1991 году на совершенно других условиях, и о миллиардах долларов на своих счетах тогда не было и речи. По данным The World Bank , в 1992 году международные резервы Украины оценивали в 468,9 миллиона долларов. Этот показатель начал заметно расти в начале 2000-х годов, хотя к самому успешному экономическому периоду Украина пройдет еще несколько лет. С 2000 по 2005 год ЗВР выросли от 1 миллиарда долларов до 19,4 миллиарда долларов.

Следующие 2 года международные резервы Украины непрерывно росли. Однако мировой кризис 2008 года прервала эту траекторию успеха. Перед кризисом на счетах Украине было почти 38 миллиардов долларов. На фоне мирового экономического краха сохранения нашего государства максимально упали до 24,4 миллиарда долларов, но с началом лета 2009 года Украина начала снова накапливать капитал.

Добавим, что в 2005 году объемы ЗВР взлетели сразу на 103,6% по сравнению с 2004 годом. Наибольший абсолютный прирост был зафиксирован через 2 года. Это более 10 миллиардов долларов.

Динамика золотовалютных резервов Украины / Инфографика НБУ

Главные провалы и новый Ренессанс Украины

Через 3 года после кризиса 2008 года золотовалютные резервы Украины выросли до новой рекордной отметки – более чем 38 миллиардов долларов в сентябре 2011 года. Однако с того момента объемы международных резервов сокращались в течение нескольких лет подряд. Но все-таки самый шок ждал украинский впереди. Политическая нестабильность, аннексия Крыма, вооруженная агрессия России в Донбассе – это начало нового витка истории Украины.

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В январе 2014 года золотовалютные резервы государства НБУ оценивал в 20,4 миллиарда долларов, однако к концу года они сократились на 63,3% до 7,5 миллиарда долларов, по данным The World Bank . Тогда как Trading Economics сообщает, что максимально эта цифра падала до 4,6 миллиарда долларов. Украинцы смогла не только дать достойный ответ агрессору и стабилизировать внутриполитическую ситуацию, но и мобилизовать мощную международную поддержку. За год ЗВР выросли на 77,3% до 13,3 миллиарда долларов. Начиная с 2015 года, объемы международных резервов Украины растут на постоянной основе:

2016 – 15,5 миллиарда долларов,

2017 – 18,8 миллиарда долларов,

2018 – 20,8 миллиарда долларов,

2019 – 25,3 миллиарда долларов,

2020 – 26,2 миллиарда долларов.