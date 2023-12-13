Нардеп Юрий Бойко задекларировал миллионы рублей в российском банке

Экс-владелец запрещенной в Украине политической партии "ОПЗЖ" и народный депутат Юрий Бойко подал декларацию о доходах за 2022 год. Оказалось, что нардеп и его жена сохраняют значительную часть состояния в российском банке.

Деньги и золото

Согласно документу, опубликованному на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, Юрий Бойко и его супруга Вера хранят деньги и золото на сумму 7,6 миллиона рублей в российском НК Банке.

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Из этой суммы 3347721 рублей находятся в банке в денежном виде, а 4297620 рублей в виде золота.

Также Бойко с супругой задекларировали сбережения в украинских банках. Жена Бойко хранит в этих банках 82 959 041 гривен, 463 218 долларов и 119 718 евро, а также активы в золоте стоимостью 8 898 148 гривен.

Сам Бойко хранит в украинских банках 78 гривен и 4269 долларов.

Зарплата Бойков

! В декларации Бойко указаны сбережения в размере 200 000 гривен, 18 900 долларов и 17 000 евро наличных средств.

В декларации говорится, что по основному месту работы в 2022 году Юрий Бойко получил 471 760 гривен зарплаты, еще 429 213 гривен - за депутатскую деятельность. Его годовая пенсия составила 180 тысяч гривен, а доход в виде процентов от вкладов – 13 885 гривен.

Жена Бойко на основном месте работы (ООО "Столичная недвижимость") заработала 3 615 819 гривен. Ее пенсия составляет 213 809 гривен, а также подарок в денежной форме от сына Анатолия Бойко – 14,5 миллиона гривен.

Также она получила проценты по разным банковским вкладам и дивидендам. Итого они составили почти 13 миллионов гривен.

Недвижимость

В декларации Бойко зарегистрировали хозяйственное здание площадью 176,3 кв. м в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области.

Ее стоимость составляет 1798125 гривен. Владельцем этого здания Вера Бойко стала в сентябре 2022 года. Объект недвижимости находится в совместном использовании с сыном и мужем.

Вера Бойко также с сентября 2022 владеет объектом незавершенного строительства — жилым домом общей площадью 75,5 кв. м в селе Копылов Бучанского района Киевской области.