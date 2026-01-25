Можно ли продать доллары 2006 года: правила обмена в Украине

В США все дизайны банкнот Федеральной резервной системы остаются действительными для расчетов. Таким образом, год выпуска валюты не влияет на ее способность быть законным платежным средством, кроме некоторых случаев.

Можно ли обменять доллары 2006 года?

Несмотря на год выпуска, кроме валют, выпускавшихся до 1914 года, все долларовые банкноты являются законным платежным средством, говорится на U.S Currency Education Program. Это означает, что доллары, которые были выпущены в 2006 году, подлежат обмену в соответствии с нынешним курсом продажи.

Напоминаем, что доллары нового образца представлены купюрами 1, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Зато с 2000 года валюты несколько раз обновлялись: в 2003 году – 20 долларов, в 2004 году – 50 долларов, в 2006 году – 10 долларов, в 2008 году – 5 долларов, а в 2013 году – 100 долларов.

Кроме того, в соответствии с постановлением НБУ №75, банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые по дизайну и элементами защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенных на страницах официальных сайтов центробанков.

Обратите внимание! Отказать в обмене могут в случае сильного износа, наличии следов плесени, загрязнения и тому подобное.

Сколько стоят 100 долларов 2006 года?

Официальный курс

По состоянию на 25 января, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет 43,17 гривны.

Средний курс в банках

По данным "Минфина", покупка валюты составляет 42,97 гривны, продажа – 43,39 гривны.

Средний курс в обменниках

По данным finance.ua, покупка доллара – 42,90 гривны, а продажа – 43,45 гривны.

Таким образом, в банках приобрести 100 долларов можно будет за примерно 4 339 гривен, а продать – за 4 297 гривен. В обменниках это будет так: купить за 4 345 гривен, а обменять – за 4 290 гривен.

