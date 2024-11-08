Изменятся ли правила для обмена долларов в 2025 году

Сохранение в валюте – это распространенная практика в Украине. Одна из самых популярных валют среди украинцев – это доллар США. Именно поэтому периодически возникают вопросы, какие доллары действительны, а какие – нет.

Принимают ли доллары 2006 года в Украине

В Украине нет ограничений для обмена валюты, которые связаны с номиналом банкноты или ее годом выпуска. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Стоит внимания Россия теряет доходы от экспорта нефти: что происходит

Отмечают, что в Украине действительны все банкноты долларов, которые выпустили с 1914 года. Поэтому банки и небанковские учреждения должны принимать все купюры долларов, но они должны быть в надлежащем состоянии для обмена. В 2025 году эти правила не изменятся.

Банки и обменники имеют право не принимать фальшивые банкноты, а также купюры с признаками сильного повреждения или износа. Больше об этом – читайте здесь.

Кроме того, Федеральная резервная система США не объявляла о введении никаких ограничений по банкнотам доллара, которые связаны с годом выпуска и тому подобное.