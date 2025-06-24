Из-за пошлин Трампа Европа близка к дефициту металла из-за пошлины Трампа

Производители металлов в Европейском союзе призывают ввести экспортную пошлину или ограничения на вывоз металлолома, чтобы остановить резкий рост поставок в США. Они подчеркивают, что это приводит к дефициту сырья и подрывает усилия по сокращению выбросов углерода.

Почему пошлины Трампа вызвали дефицит лома в ЕС

Пошлины в 50% на импорт стали и алюминия, которые были введены президентом США Дональдом Трампом, резко повысили интерес американских компаний к беспошлинному металлолому. Это вызвало скачок цен и увеличило объемы экспорта из ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Лом – это серьезная проблема. Мы выступаем за введение экспортной пошлины,

– заявил генеральный директор Eurofer (в которую входят Tata Steel, Thyssenkrupp и ArcelorMittal) Аксель Эггерт.

Для чего европейским металлургам нужен лом

Металлолом является чрезвычайно важным в стратегии ЕС по снижению углеродного следа в металлургии: переработка позволяет сократить потребление энергии на 95% при производстве алюминия и на 80% при производстве стали.

Согласно данным отраслевой группы European Aluminium, в которую входят Alcoa, Befesa и AMAG Austria, экспорт лома алюминия из ЕС в США почти утроился и достиг 6 028 метрических тонн за первые три месяца 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Примечательно! Всего за первый квартал 2025 года экспорт алюминиевого лома из ЕС составил 345 тысяч тонн. Поскольку США теперь активно удерживают лом внутри страны, ЕС фактически становится основным экспортером этого сырья.

Как отмечается, проблема экспорта лома из ЕС существовала и до введения американских пошлин на первичный металл. В 2023 году, по данным Eurofer, из ЕС было вывезено рекордное количество лома черных металлов - 19 миллионов тонн, преимущественно в Турцию, а также в Индию, Египет, Пакистан и США.

По словам главы European Aluminium Пола Восса, европейские производители не могут ждать, пока Евросоюз заключит торговое соглашение с администрацией Трампа - действовать надо уже сейчас. При этом ЕС, вероятно, не успеет согласовать полноценное соглашение до последнего срока – 9 июля.

Ранее экспортные разрешения не применялись в подобных случаях, но чрезвычайные времена требуют чрезвычайных решений,

– отметил Восс.

Что ответила Еврокомиссия

Еврокомиссия заявила, что находится в постоянном диалоге с производителями и переработчиками металлов и оценивает ситуацию на рынке. Решение о возможных торговых мерах по стали, алюминия и меди планируется принять в третьем квартале.

Примечательно! Представители отрасли отмечают, что разница в ценах между рынками лома ЕС и США достигла 750 долларов за тонну.

При этом именно переработчики лома в Евросоюзе выступают против ограничений. По словам представителей ассоциации EuRIC, в ЕС нет недостатка лома, а внутренняя переработка потребляет лишь около 80% предложения стали.