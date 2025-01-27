Как стартап DeepSeek обвалил мировые фондовые рынки

За выходные бесплатная модель искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek стала топовым приложением в App Store. Тогда как в понедельник, 27 января, модель искусственного интеллекта спровоцировала падение цен на акции технологических компаний. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Стартап DeepSeek и вызвал беспокойство относительно конкуренции в области ИИ. Кроме того, возникли вопросы относительно лидерства США в этом секторе. В результате это спровоцировало масштабную распродажу на фондовых рынках:

В первую очередь начали падать в цене акции японских компаний, которые связаны с американскими ИИ-компаниями. Ценные бумаги Advantest, которая поставляет технику для Nvidia, зафиксировала спад на уровне 7,99%, Tokyo Electron – почти на 4%, Softbank Group (владеет разработчиком чипов Arm) – на 5,4%, Furukawa – на 9,8%, Fujikura – на 8%.

Акции американских компаний также существенно упали в цене. Ценные бумаги компании Nvidia, которая является одним из главных бенефициаров от бума искусственного интеллекта, на премаркете упали почти на 14%.

Ценные бумаги производителей чипов из Нидерландов ASML и ASM International подешевели почти на 11% и более 14% во время торгов в Европе.

Обратите внимание! Одна из ключевых причин, которая создала распродажу на рынках, – это низкая стоимость модели искусственного интеллекта и ее способность работать на не самых современных процессорах. Поэтому на рынке возникли сомнения относительно обоснованности высоких оценок таких компаний, как Nvidia.

Для понимания, рыночная капитализация Nvidia сейчас составляет более 2,9 триллиона долларов. Это третья самая дорогая компания в мире, которая уступает только Microsoft и Apple, согласно данным Global Ranking.