Пенсии в июне выплатят поэтапно: кто будет среди первых

Для многих украинцев пенсия остается основным источником дохода, поэтому сроки ее выплаты имеют особое значение. В то же время средства поступают не всем одновременно, ведь Пенсионный фонд осуществляет выплаты по установленному графику

Кому первому выплатят пенсию в июне?

Для многих украинцев пенсия остается основным источником дохода, поэтому дата ее поступления имеет важное значение. В то же время Пенсионный фонд осуществляет выплаты поэтапно, а отдельные категории граждан могут получить средства раньше других.

Интересно Из пенсии вычтут часть: важная информация для пенсионеров

Выплата пенсий в Украине традиционно происходит в период с 4 до 25 числа каждого месяца. В течение этого времени банки и почтовые операторы перечисляют или доставляют средства получателям в соответствии с утвержденным графиком.

Важно! Проверить дату своей выплаты можно через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, в сервисном центре ПФУ или по телефону горячей линии.

Способ получения пенсии пенсионер выбирает самостоятельно через банковский счет или почтовое отделение. При необходимости его можно изменить, подав соответствующее заявление.

Кто получит пенсию одним из первых?

Для отдельных категорий граждан законодательство предусматривает приоритетное финансирование. Обычно их выплаты осуществляются до 10 числа месяца.

Среди тех, кто может получить пенсию раньше:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших защитников и защитниц;

лица с особыми заслугами перед Украиной.

Такой порядок направлен на обеспечение своевременной социальной поддержки граждан, которые имеют специальный статус.

Кто может оформить доставку пенсии на дом?

Люди с инвалидностью I группы и граждане, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут воспользоваться услугой доставки пенсии по месту жительства.

Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением. Кроме того, законодательство позволяет получать выплаты через доверенное лицо. Если доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно подтверждать свое желание пользоваться таким механизмом.

Как узнать дату выплаты пенсии?