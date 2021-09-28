Цена биткоина может вырасти в 10 раз, – критик криптовалюты из "Большой Четверки" банков США

Генеральный директор холдинга JPMorgan, который относится к "Большой Четверки" крупнейших банков США, является давним критиком биткоина. Однако он считает, что в ближайшие 5 лет криптовалюта может существенно вырасти в цене.

Согласно данным CoinDesk, актуальная стоимость биткоина колеблется на уровне чуть выше 42 тысяч долларов за монету. Рыночная капитализация самой популярной криптовалюты мира составляет 796,2 миллиарда долларов.

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Гендиректор JPMorgan прогнозирует подорожание биткоина

Американский предприниматель Джейми Димон, капитал которого Forbes оценивает в 2 миллиарда долларов, заявил, что стоимость биткоина в течение следующих 5 лет может вырасти в 10 раз. Однако глава JPMorgan предупредил, что было бы бессмысленно занимать деньги для приобретения цифровой монеты. Бизнесмен также сравнил биткоин с безумием вокруг игрушек Beanie Babies и тюльпаноманией, которую часто называют первым спекулятивным пузырем в истории.

Я не знаю, или это актив. Я не знаю, или это валюта. Лично мне все равно. Я не покупаю биткоин. Я давно понял – выясни, чего ты хочешь, делай что хочешь и достигай успеха,

– отметил Джейми Димон.

Димон является давним критиком цифровой монеты и все еще отказывается инвестировать в биткоин. Его позиция относительно виртуальной валюты не изменилась даже после того, как JPMorgan предоставил своим клиентам доступ к криптовалютным фондам. Это является еще одним подтверждением того, что банковский сектор не игнорирует популярность криптовалюты.