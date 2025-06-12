Утвердили новые требования к цифровым кошелькам в Украине

Кабмин утвердил постановление, которое открывает путь к использованию цифровых кошельков в Украине. Это следующий этап в интеграции в единое цифровое пространство с ЕС.

Как будет работать цифровой кошелек

Цифровой кошелек – это приложение, в котором можно хранить документы, ID-данные, электронную подпись и пользоваться ими онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Смотрите также Кабмин запускает "Онлайн-кабинет предпринимателя": обещают персонализированную поддержку бизнеса

Среди услуг, которые будут доступны как в Украине, так и за рубежом: подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту или пользоваться электронным рецептом.

Какие следующие шаги во внедрении цифрового кошелька

Принятое постановление определяет требования к таким кошельков – как украинских, так и европейских – и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. То есть с соблюдением требований безопасности, защиты данных и взаимного признания электронной идентификации между странами.

Это второй шаг во внедрении цифрового кошелька по европейской модели. Впереди – тестирование, техническая интеграция и запуск.