Самый большой карьер в мире: как он выглядит и что там добывают

Чилийский рудник Чукикамата много лет удерживает звание крупнейшего в мире открытого месторождения меди. По масштабам добычи и объему породы, с ним не сравнится ни один другой карьер.

Что известно о Чукикамате?

Рудник Чукикамата, расположен в пустыне Атакама на севере Чили. За годы разработки рельеф в этом районе был значительно изменен в результате добычи огромных запасов меди, пишет 24 Канал со ссылкой на Mining Doc.

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Глубина самого большого карьера достигает примерно 1 000 метров.

Хотя следы добычи полезных ископаемых в этом регионе датируются VI веком нашей эры, систематическая промышленная разработка началась только в 1910-х годах.

Интересно! Останки древнего шахтера, найдены здесь в 1899 году и датированы примерно 550 годом, подтверждают, что медь добывалась в этом районе задолго до появления современной горной промышленности.

Гигантские грузовики, загружены рудой в Чукикамате / фото Getty Images

Горные уступы в карьере, используются для размещения техники и сбора обломков, образующихся в результате оползней и селевых потоков.

Поблизости располагаются отвалы пустой породы – материала с низким содержанием металлов, не подлежащих переработке.

Интересно! Рудник Чукикамата сформировался под воздействием горячих потоков, которые проходили через магматические породы.

Началу крупномасштабной добычи способствовали новые методы переработки и инвестиции со стороны компании Chile Exploration Company.

С 1915 года шахта начала активно развиваться: отвалы расширялись, карьеры углублялись и увеличивались в размерах.

Примечательно! Рядом с шахтой существовало одноименное поселение. Однако по мере роста производства и увеличения загрязнения – пыли, выбросов и других побочных эффектов – здоровье и безопасность местных жителей оказались под угрозой. В 2004 году начался поэтапный переезд жителей в город Калама, расположенный примерно в 15 км к югу.

В 2019 году компания Chuquicamata запустила подземную добычу в рамках многомиллиардной программы модернизации.

По данным горнодобывающей корпорации CODELCO, это должно продлить срок эксплуатации месторождения минимум на 40 лет и компенсировать падение объемов добычи.

Открытый медный рудник Чукикамата / фото Getty Images

Чили остается крупнейшим в мире производителем меди, чему во многом способствует работа рудника Чукикамата. В 2021 году на долю страны приходилось около 27% мирового объема добычи меди.

Можно ли попасть на Чукикамату?

Да, на рудник проводятся экскурсии. Правда, для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться минимум за две недели.

Рабочий возле гигантских грузовиков Komatsu 930 грузоподъемностью 330 тонн на руднике Чукикамата / фото Getty Images

Тур включает смотровые площадки с видами на огромный карьер, напоминающий внеземной ландшафт. Также можно увидеть в действии огромные желтые карьерные самосвалы, каждый из которых перевозит до 300 тонн породы за один рейс.