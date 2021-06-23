"Чудо" Олимпиады: почему каждый раз стоимость игр растет почти на 300%

Олимпийские игры – это одно из важнейших событий в мире спорта. Неудивительно, что страны готовы тратить баснословные суммы на то, чтобы мероприятие прошло на должном уровне. О том, почему каждые последующие игры стоят на несколько миллиардов больше – читайте дальше.

Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро считаются одними из самых дорогих летних игр в истории. В 2018 году соревнования оценили в 20 миллиардов долларов. Хотя сначала на запад планировали потратить 2,8 миллиарда долларов.

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Контекст

Такая ситуация не является уникальной. С 1960 года Олимпийские игры идут рядом с раздутыми бюджетами. Исключением стали игры в Лос-Анджелесе в 1984 году. В общем проведения и зимних и летних соревнований – это дорого, однако сумма в смете последних, как правило, значительно больше. Все потому, что летом больше участников, соревнований и мероприятий.

Некоторые страны в 2014 году отказались соревноваться за право проводить Олимпийские игры – 2022. Свой шаг они обосновали тем, что обеспокоены возможными затратами. В 2020 году Международный олимпийский комитет столкнулся с другой масштабной проблемой: как провести игры в Токио, поскольку пандемия коронавируса нанесла серьезный удар мировой экономике.

Почему города тратят миллиарды долларов на Олимпиаду

Американский экономист Эндрю Зимбалист считает, что вложение средств в это спортивное мероприятие – не слишком хорошая инвестиция. По его мнению, бессмысленно недооценивать риск того, что шансы получить доход равны 1 из 10. Бывшая спортсменка Николь Форестер убеждена, что Олимпиада – это мощный стимул, ведь во время подготовки города тратят значительные суммы на улучшение инфраструктуры. Но факт остается фактом, с каждым годом на проведение Олимпийских игр тратят все больше денег. Например в 2016 году Токио потратило 150 миллионов долларов на:

организацию мероприятий,

архитектурные бюро,

градостроительства,

консалтинговые фирмы и прочее.

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Зимбалист отметил, что по сути нужно построить специальный городок для спортсменов и тренеров, где будет все необходимое для проживания, тренировки, развлечений, лечения и тому подобное. Кроме того, экономист заметил, что миллиарды долларов идут на инфраструктуры:

стадионы,

дороги,

телекоммуникации и тому подобное.

Экономика Олимпиады: смотреть видео

Еще одной важной статьей расходов является безопасность. Цена колеблется в диапазоне от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Поэтому, с 1980 года, на Олимпиаду в среднем тратят на 252% больше, чем было запланировано. На фоне этого Международный Олимпийский комитет решил несколько изменить процесс подготовки к играм, для того, что уменьшить расходы. Несмотря на все Олимпиада все еще остается символическим событием, объединяющим мир.

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