Хуже качество и меньше вес: как производители скрывают инфляцию и обманывают покупателей

Большинство украинцев замечали, как фактический вес или объем некоторых продуктов в упаковке постепенно уменьшаются. Это способ сокрытия инфляции используют не только в Украине и он даже имеет собственное название – шринкфляция.

Что такое шринкфляция

Поскольку глобальная инфляция привела к росту расходов, компании по всему миру начали прибегать к практике шринкфляции. Это сокращение объема или веса товара при сохранении его цены, пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный экономический форум.

Смотрите также Происходит два очень интересных процесса: почему Путин планирует меньше тратить денег на войну

Поэтому многие потребительские товары по факту становятся меньше, но стоят столько же. Эта стратегия тесно связана с другим явлением – скимпфляцией.

Интересно! Скимпфляцией называют ухудшение продукта или услуги без изменения цены.

Особенно часто шринкфляция касается товаров повседневного спроса, в первую очередь – продуктов питания и напитков.

Эксперты предупреждают: это тревожная тенденция, поскольку снижение веса или объема продукции происходит постепенно и часто остается незаметным для потребителя.

Почему компании используют шринкфляцию

Многие крупнейшие мировые бренды уже применяют стратегию шринкфляции. И хотя это помогает сохранить прибыльность бизнеса, подобные меры могут вызывать недовольство клиентов и подрывать доверие к бренду.

Важно! Аналитики считают шринкфляцию формой скрытой инфляции, особенно в условиях, когда официальные темпы инфляции остаются высокими.

Компании прибегают к шринкфляции тогда, когда сталкиваются с ростом производственных затрат или с жесткой конкуренцией на рынке. Вместо повышения цен они уменьшают размер продукта или меняют его упаковку, чтобы сохранить маржу и контролировать операционные расходы.

Чем вредна шринкфляция и как с ней борются

Хотя подобные изменения могут показаться незначительными, они затрудняют точную оценку инфляции и могут вызвать общественное недовольство. Впрочем, в некоторых странах уже начали бороться с такими злоупотреблениями: