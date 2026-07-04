Не во всех странах ЕС в обращении находится евро: что нужно сделать, чтобы его ввести

Еврозоной называют союз государств-членов Европейского Союза, официально введших евро в качестве своей национальной валюты. В настоящее время в эту зону входят 21 страна, в частности Австрия, Нидерланды, Германия, Франция, Литва, Люксембург и другие государства.

Кто входит в еврозону

В еврозоне общую денежно-кредитную политику и эмиссию валюты контролирует Европейский центральный банк (ЕЦБ). Поэтому евро используется для всех расчетов – от повседневных покупок до международной торговли и государственных финансов.

Читайте также Накануне выходных в обменных пунктах подорожала популярная валюта

Однако, несмотря на то, что еврозона объединяет 21 страну, не все страны ЕС входят в нее, говорится на официальном сайте ЕС.

Поэтому шесть стран до сих пор не используют евро, в частности Польша, Швеция, Чехия, Венгрия и Румыния. А Дания вообще отказалась от этого условия и сохранила собственную валюту. Дело в том, что в некоторых случаях страны также могут отказаться от законодательства или договоров ЕС.

Как страны могут присоединиться к еврозоне

Страны ЕС могут присоединиться к еврозоне, выполнив определенные критерии конвергенции. Речь идет об обязательных экономических и правовых условиях, согласованных в Маастрихтском договоре 1992 года.

На данный момент нет графика присоединения к еврозоне, поэтому европейские страны самостоятельно разрабатывают стратегии для выполнения условий введения евро.

В свою очередь, Еврокомиссия и ЕЦБ совместно решают, выполняют ли страны-кандидаты в еврозону условия для введения евро.

И только после оценки прогресса оба органа публикуют выводы, а Совет ECOFIN ратифицирует вступление новой страны после консультации с Европейским парламентом и Европейским советом.