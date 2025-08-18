Золото считается одной из древнейших форм денег и до сих пор остается символом богатства и надежности. Однако его качество и подлинность нередко вызывают сомнения: важно понимать, что означают цифры на пробе, а также как соотносятся караты и пробы.

Что такое проба золота?

Проба золота показывает, сколько чистого золота содержится в сплаве, если разделить его на тысячу частей. Например, изделия 375, 585 или 750 пробы содержат соответственно 375, 585 или 750 частей золота из 1000, пишет 24 Канал со ссылкой на Paysera.

Интересно, что в разных странах понятие "золото" может отличаться. Например, украшение 333 пробы в Германии считается изделием из золота, тогда как в Литве оно будет обозначено просто как металл, поскольку содержание золота в нем слишком мало.

Что означают караты золота?

Слово "карат" чаще всего ассоциируется с драгоценными камнями – это действительно единица веса, которой измеряют их массу. Но применительно к золоту "карат" означает долю золота в сплаве из 24 частей.

В отличие от пробы, где сплав делится на тысячу частей, караты делят его на 24. Поэтому часто можно услышать о 18-каратном или 24-каратном золоте. В каких единицах измеряют чистоту – в каратах или в пробах – зависит от страны.

Пробы и караты золота:

1000 (999,99) – 24 карата. Чистое золото, которое используется для изготовления золотых слитков.

958 – 24 карата. Используется для дорогих ювелирных изделий.

916 – 22 карата. Применяется в зубных протезах и для чеканки британских золотых монет.

900 – 21,6 карата. Используется для протезов и золотых монет.

750 – 18 карат. Подходит для ювелирных украшений и протезов.

585 – 14 карат. Наиболее распространенное золото для ювелирных изделий.

500 – 12 карат. Используется в недорогих украшениях.

375 – 9 карат. Также применяется в дешевых украшениях.

Как проверить подлинность золота:

официальная экспертиза. Наиболее надежный способ проверить подлинность золота. Подобные услуги иногда предлагают и ломбарды;

цена. Стоит сравнить стоимость изделия с рыночной ценой золота. Слишком низкая цена может указывать на подделку;

продавец. Наиболее надежно покупать золото у официальных компаний. Часто встречаются изделия лишь с позолотой, где основную массу составляет другой металл;

клеймо. Настоящее изделие обязательно имеет клеймо. Если ювелир утверждает, что нанесение клейма снизит стоимость или повредит украшение, лучше отказаться от сделки.

От чего зависит цвет золота?

Оттенок золота определяется содержанием других металлов в сплаве. Например, золото 585 пробы с 36% серебра и 5,7% меди приобретает зеленоватый оттенок, а если в том же золоте будет 18,3% серебра и 23,4% меди, оно станет розовым.