В 2025 году мировой рынок нефти может оказаться на распутье из-за ослабления спроса на сырье и избыток предложения на рынке. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году избыток нефти на рынке составит 950 тысяч баррелей в день, а в JPMorgan прогнозируют профицит на уровне 1,2 миллиона баррелей в день.

Также, по мнению экономистов, один из ключевых факторов, что повлияют не только на формирование цен на нефтяном рынке, но и на курс доллара – политика Трампа. Какие еще страны, кроме США, будут диктовать траекторию важных мировых индикаторов и как ход войны в Украине повлияет на ситуацию, читайте в материале 24 Канала.

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Что будет влиять на цену нефти в 2025 году

Фактор Трампа

Экономист Борис Кушнирук во время разговора с 24 Каналом заявил, что на цену нефти влияют как объективные факторы (объем добычи и спрос), так и субъективные – внедрение Трампом пошлины на импорт, если Европа не будет покупать у США больше нефти. К слову, это кардинально отличается от политики Байдена. Поскольку бывший президент США был сфокусирован на защите окружающей среды.

Борис Кушнирук Экономист, глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Это (увеличение объемов добычи нефти – 24 Канал) может очень существенно ударить по экономике многих стран, что спровоцирует падение ВВП, или рост будет очень незначительным. В первую очередь, речь идет о такой экономике, как китайская. Соответственно, это приведет к падению спроса на нефть, а это в свою очередь будет провоцировать снижение цен на нее.

Напомним, что переходная команда Трампа уже готовит широкомасштабный энергетический пакет, который должен быть внедрен в течение нескольких дней после его вступления в должность. Это позволит увеличить бурение нефтяных скважин у побережья США и на федеральных землях.

Интересно! США на сегодня добывают наибольшие объемы нефти в мире. Это в среднем 12,9 миллиона баррелей нефти в день. Страна является лидером по этому показателю 6 год подряд.

Торговые войны

По мнению Олега Пендзина, пока ни у кого нет четкого понимания того, что будет происходить с ценой нефти, ведь неизвестно, какой будет экономическая политика Трампа. Поэтому экономист считает, что следующий год начнется с торговых войн. А любая торговая война влияет на цену нефти, снижая ее.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Любая торговая война уменьшает общий объем производства и перспективы развития экономики. Как следствие это замедляет спрос на нефть. Насколько Трамп готов выкладываться, чтобы выполнить свои обещания и жестко зажать Китай, Европу, Мексику и Канаду относительно американского рынка, очень трудно сказать, а от этого будет напрямую зависеть цена на нефть. Если начнутся торговые войны, цена на нефть пойдет вниз.

Экономист добавил, что цены на нефть падают накануне вступления Трампа в должность президента США. По его словам, это признак того, что трейдер начинает переживать, что приход Трампа приведет к резкому падению цен на нефть. В целом Пендзин добавил, что стоит следить за тем, насколько нефтяные идеи Трамп будут реализованы.

Конфликт между Ираном и Израилем

Кроме того, по мнению Кушнирука, еще есть фактор вероятного открытого конфликта между Ираном и Израилем.

Иран пригрозил, что в случае атак по нему он ударит по всем нефтяным полям, которые существуют на Ближнем Востоке. Этим самым может спровоцировать рост цен на нефть, потому что это приведет к очень существенному сокращению.

Еще одна угроза со стороны Ирана – блокирование путей, по которым транспортируют сырье.

Влияет ли война в Украине на цену нефти Борис Кушнирук отметил, важно понимать "война в Украине будет продолжаться или завершится каким-то перемирием". По его мнению, если война завершится, то это, скорее всего, будет провоцировать увеличение спроса на нефть. Хотя в то же время как один из возможных вариантов договоренностей Трампа о прекращении войны в Украине может быть отмена ограничений на поставки российской нефти на мировой рынок, что в свою очередь может провоцировать снижение цены на нефть, поскольку предложение будет расти.

Интересно! Аналитики прогнозируют, что в 2025 году нефть марки Brent будет стоить в среднем 71,57 доллара за баррель, а WTI – 67,44 доллара за баррель, передает The Wall Street Journal.

ОПЕК+ и Саудовская Аравия

Экономист Борис Кушнирук считает, что также на формирование цены на нефть будет влиять и Саудовская Аравия, которая готова бороться за свою долю на рынке.

Борис Кушнирук Глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Саудовская Аравия заявила, что хочет увеличить добычу и отходить от прежних договоренностей по сохранению цен. Дело в том, что некоторые страны, входящие в ОПЕК, не придерживаются их. Или США, которые не являются членом группы, наращивают объемы добычи. Поэтому Саудовская Аравия теряет долю рынка и заявила, что готова начать снижать цену, отвоевывая свои позиции на рынке. Это может спровоцировать падение цен на нефть.

В этом году внимание рынка было существенно приковано к решению ОПЕК+, которая продолжила политику сокращения объемов добычи нефти. Известно, что нефтедобывающие страны из блока не будут увеличивать добычу нефти по крайней мере до апреля. Предполагалось, что это спровоцирует рост цен на нефть. Однако этот фактор не сработал.

Стоит также заметить, что если ОПЕК+ решит отказаться от добровольных ограничений по объемам добычи нефти, то цены могут упасть до 40 долларов за баррель. Более того, в MST Marquee подметили, что изменение политики ОПЕК+ может спровоцировать ценовую войну за долю рынка нефти. Результатом этого может быть обесценивание сырья до минимумов, которых не фиксировали со времен COVID-19.

Каким будет курс доллара США в следующем году

В конце 2024 года доллар США начал стремительно расти в цене, достигнув максимального уровня за более чем 2 года. Одна из главных причин подорожания доллара – победа Дональда Трампа на выборах в США. Эксперты, с которыми пообщался 24 Канал, считают, что политика Трампа будет способствовать еще большему подорожанию доллара.

Олег Пендзин прогнозирует, что доллар будет достаточно серьезно крепнуть в мире. По его словам, это связано с экономической политикой Дональда Трампа. Более того, ожидают, что доллар может сравняться на рынке с евро на этом фоне. Экономист добавил, что для американцев такая ситуация на рынке не является выгодной .

на этом фоне. Экономист добавил, что . По мнению Кушнирука, Трамп будет пытаться проводить политику, которая может спровоцировать дестабилизацию мировых рынков. Это может привести к тому, что инвесторы будут пытаться защитить свои денежные активы, вкладываясь в те же самые доллары. Таким образом, спрос на доллар растет, соответственно, доллар крепнет.

Борис Кушнирук Глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Кроме того, есть еще вопрос относительно того, будет ли иметь Трамп возможность снизить бюджетный дефицит. Потому что его планы по снижению налогов для богатых выстрелят существенным увеличением бюджетного дефицита. Так было и при первом президентстве Трампа. Соответственно вырос и государственный долг. То есть это фактор, который может ослаблять доллар. Ведь придется просто больше печатать долларов, чтобы покрыть этот дефицит. С этой стороны, доллар может иметь как тенденцию к росту по отношению к другим валютам, так и к обесцениванию, если все почувствуют, что Трамп провоцирует хаос управленческий и это сказывается на американской экономике.

В то же время Кушнирук заметил, что стоит учитывать момент, который связан с долларом, имеющим статус мировой валюты:

Дело в том, что возникает ситуация, когда один фактор играет против другого. В частности, если вы провоцируете ситуацию, когда доллар растет в цене, то, с одной стороны, это хорошо, поскольку в США поступают средства.

Однако, с другой стороны, товары изготовленные в США становятся менее конкурентными на рынке относительно импорта или товаров, которые продаются на внешних рынках.

Напомним! Трамп хочет сократить налоги, ввести новые таможенные тарифы на импорт из многих стран (Китай, Канада, Мексика, ЕС). Кроме того, Трамп планирует проводить достаточно жесткую миграционную политику. Все эти планы, скорее всего, будут способствовать новому всплеску инфляции в США и, соответственно, ограничат возможности Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению процентных ставок, что способствует уменьшению стоимости заимствований.

Политика Федерального резерва

В сентябре 2024 года центральный банк США впервые за 4 года начал снижать процентные ставки. С сентября регулятор уже трижды принимал решение о смягчении монетарной политики. К тому же стоит учитывать, что американская экономика, которая является крупнейшей в мире, на сегодня демонстрирует достаточно стабильный рост и сильные позиции.

Напомним, что американский центральный банк в 2025 году планирует замедлить темпы смягчения монетарной политики. Кроме того, добавляют, что существует перспектива того, что центробанк будет удерживать ключевую ставку на высоком уровне в течение долгого уровня. Для доллара США это хорошая новость. Поскольку чем выше ставки, тем дороже доллар.

Стоит также заметить, что достаточно сложная политическая ситуация в Европе давит на евро, от чего выигрывает доллар. Торговые войны также могут повлиять на рост американской валюты. Например, начало торговой войны между США и Китаем в июле 2018 года спровоцировало рост курса доллара США в течение следующих месяцев, до начала пандемии коронавируса в начале 2020 года. Поэтому доллар выигрывает от неопределенности в мире, поскольку инвесторы и трейдеры стремятся защитить свои активы.

Интересно! С начала 2024 года доллар подорожал на 6,74%. Тогда как за последние три месяца американская валюта выросла в цене на 7,66%, согласно данным MarketWatch. Пиковый уровень для доллара в этом году был 108,54.