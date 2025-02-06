Реально ли отказаться от доллара: глава Минфина США дал четкий ответ: глава Минфина США
Доллар США – это одна из важнейших валют в мире. Это утверждение подкрепляет статус главной резервной валюты, а также ее важность для международной торговли. Однако в последние годы довольно часто заявления об отказе от доллара.
Отказ от доллара: реален ли этот сценарий
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на валютном рынке нет альтернативы для доллара. Мол, статусу доллара в мире ничего не угрожает. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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Чиновник добавил, что другие страны могут говорить отказ от доллара или пытаться "забрать статус нашей резервной валюты". По его словам, ситуация такова – другой резервной валюты на горизонте нет.
Важно! Годами доллар является главной резервной валютой в мире. По данным Международного валютного фонда, на доллар приходится 6,8 триллиона долларов или 59% всех мировых резервов. Всего в 2024 году мировые резервы оценил в 11,5 триллиона долларов.
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что странам БРИКС грозят пошлины в размере 100%, если они будут пытаться ввести собственную валюту или в случае поддержки любой другой валюты кроме доллара США. Кроме того, президент США отметил, что страны БРИКС не имеют шансов снять альтернативу для доллара на мировом рынке.
Что известно о БРИКСЭто международная организация, в которую входят крупнейшие по площади и населению страны, развивающихся стран. Это объединение создали в 2009 году для инвестиционных возможностей.
Со временем организация превратилась в геополитический блок, правительства которых ежегодно проводят встречи на официальных саммитах для координации многосторонней политики. В группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия.