Что будет с ключевыми валютами мира в 2022 году: прогноз от Goldman Sachs

Ситуация на валютном рынке всегда привлекает внимание общества и экспертов. Поэтому инвестиционная компания Goldman Sachs обнародовала свой прогноз по поводу ключевых валют в мире.

Эксперты Goldman Sachs считают, что в 2022 году курс доллара США будет понемногу снижаться, если Федеральная резервная система США будет сигнализировать постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Максимальные риски для американской нацвалюты ожидаются в начале 2022 года.

Обратите внимание Простые правила формирования собственного бюджета: как добиться финансовой стабильности

Прогноз Goldman Sachs по валютам в 2022 году

У канадского доллара есть все шансы укрепить свои позиции на рынке и получить статус лучшей валюты Большой десятки. А австралийский доллар – главный аутсайдер среди топовых мировых валют. Эти прогнозы иллюстрируют разницу в денежно-кредитных политиках Канады и Австралии. Кроме того, на позиции этих валют влияет и разница в динамике ключевых сырьевых товаров, играющих важную роль в экономике двух стран:

стоимость нефти имеет существенное значение для Канады,

имеет существенное значение для Канады, тогда как в контексте Австралии речь идет о ценах на железную руду и медь.

Прогноз Goldman Sachs по мировым валютам / Фото Unsplash

Что такое Большая десятка или валюты G10 Речь идет о десяти наиболее торгуемых валютах. Также это 10 самых ликвидных валют в мире. Трейдеры регулярно покупают и продают их на открытом рынке с минимальным влиянием на международные курсы валют. В этот перечень входят доллар США, канадский доллар, британский фунт, евро, швейцарский франк, японская иена и т.д.

Аналитики Goldman Sachs также отметили, что если Европейский центральный банк не изменит свою риторику в пользу более сильной ястребиной политики (одновременное сдерживание инфляционных ожиданий и фактическое увеличение процентных ставок), то нормализация монетарной политики не сможет поддерживать европейскую валюту. Эту стратегию еще называют "выиграй время, чтобы попасть на другую сторону". Китайский юань тоже имеет потенциал укрепить свои позиции по отношению к доллару, хотя этот процесс будет медленнее, даже если профицит счета текущих операций Поднебесной сокращается.