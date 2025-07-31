Треть мировых запасов: какая страна имеет самые большие залежи лития
- Чили имеет крупнейшие запасы лития в мире – 9,3 миллиона тонн, что составляет около 33% глобальных запасов.
- В 2024 году Чили произвела 44 тысячи метрических тонн лития, заняв второе место в мире по объему добычи, и рассматривает частичную национализацию литиевой промышленности.
Те, кто интересуется литиевой отраслью часто обращают внимание на страны, производящие больше всего этого металла для аккумуляторов. Однако при этом они могут упустить из виду важный аспект - объемы литиевых запасов в разных странах.
Почему литий так важен?
Многие ведущие мировые производители не только активно добывают литий, но и имеют значительные ресурсы. При этом страны с большими запасами, но ограниченной текущей добычей, могут со временем усилить свои позиции на глобальном рынке лития, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing News.
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В будущем ожидается устойчивый рост спроса на литий. Это объясняется тем, что он, наряду с кобальтом и другими редкоземельными металлами, является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях и системах накопления энергии.
Спрос на литий-ионные батареи будет стремительно расти в 2025 году. По оценкам Benchmark, спрос на литий со стороны электромобилей и ESS вырастет более чем на 30% в годовом исчислении,
– заявил старший аналитик Benchmark Mineral Intelligence Адам Меггинсон.
Какая страна имеет самые большие залежи лития?
По данным Геологической службы США, в 2024 году суммарные мировые запасы лития оценивались в 30 миллионов тонн (содержание лития в рудной массе). Наибольшие запасы лития в мире имеет Чили – 9,3 миллиона тонн.
Интересно! По имеющимся оценкам, в стране сосредоточена большая часть "экономически добываемых" мировых ресурсов лития. Особенно богатым является регион Салар-де-Атакама, на который приходится около 33% глобальных запасов.
В 2024 году Чили заняла второе место в мире по объему добычи лития, произведя 44 тысячи метрических тонн. В конце апреля 2023 года президент Чили Габриель Борич объявил о намерении частично национализировать литиевую промышленность.
Это наш лучший шанс перейти к устойчивой и развитой экономик,
– заявил он.
В начале 2025 года Чили получила семь заявок на разработку литиевых месторождений на шести солончаках. Одним из главных претендентов стал консорциум, в который вошли французская компания Eramet, чилийская горнодобывающая компания Quiborax и государственная Codelco.
Важно! Государственная горнодобывающая компания Codelco в будущем должна получить контрольные пакеты в каждой из операций на крупнейших литиевых месторождениях.