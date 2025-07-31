Те, кто интересуется литиевой отраслью часто обращают внимание на страны, производящие больше всего этого металла для аккумуляторов. Однако при этом они могут упустить из виду важный аспект - объемы литиевых запасов в разных странах.

Почему литий так важен?

Многие ведущие мировые производители не только активно добывают литий, но и имеют значительные ресурсы. При этом страны с большими запасами, но ограниченной текущей добычей, могут со временем усилить свои позиции на глобальном рынке лития, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing News.

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В будущем ожидается устойчивый рост спроса на литий. Это объясняется тем, что он, наряду с кобальтом и другими редкоземельными металлами, является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях и системах накопления энергии.

Спрос на литий-ионные батареи будет стремительно расти в 2025 году. По оценкам Benchmark, спрос на литий со стороны электромобилей и ESS вырастет более чем на 30% в годовом исчислении,

– заявил старший аналитик Benchmark Mineral Intelligence Адам Меггинсон.

Какая страна имеет самые большие залежи лития?

По данным Геологической службы США, в 2024 году суммарные мировые запасы лития оценивались в 30 миллионов тонн (содержание лития в рудной массе). Наибольшие запасы лития в мире имеет Чили – 9,3 миллиона тонн.

Интересно! По имеющимся оценкам, в стране сосредоточена большая часть "экономически добываемых" мировых ресурсов лития. Особенно богатым является регион Салар-де-Атакама, на который приходится около 33% глобальных запасов.

В 2024 году Чили заняла второе место в мире по объему добычи лития, произведя 44 тысячи метрических тонн. В конце апреля 2023 года президент Чили Габриель Борич объявил о намерении частично национализировать литиевую промышленность.

Это наш лучший шанс перейти к устойчивой и развитой экономик,

– заявил он.

В начале 2025 года Чили получила семь заявок на разработку литиевых месторождений на шести солончаках. Одним из главных претендентов стал консорциум, в который вошли французская компания Eramet, чилийская горнодобывающая компания Quiborax и государственная Codelco.

Важно! Государственная горнодобывающая компания Codelco в будущем должна получить контрольные пакеты в каждой из операций на крупнейших литиевых месторождениях.