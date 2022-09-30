В Великобритании обнародовали новый дизайн монеты с Чарльзом III: первые фото

В Великобритании начался новый исторический период после смерти королевы Елизаветы II. Как это коснулось национальной валюты страны – читайте дальше.

Королевский монетный двор, уже более 1100 лет изображающий королевскую семью на монетах, представил публике дизайн монеты номиналом 50 пенсов с изображением нового короля.

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В Британии выпустят монету с Чарльзом III

Этот институт документирует каждого монарха Великобритании от Альфреда Великого, умершего в 899 году нашей эры. Новая монета с изображением Чарльза III войдет в обращение до конца 2022 года.

Основные детали о монете с изображением нового короля Великобритании:

Новый монарх лично одобрил свой портрет для монеты;

На монете также будет специальная надпись: "Король Чарльз III, Божьей милостью защитник веры";

В то время как сам портрет создал скульптор Мартин Дженнингс;

Согласно традициям, портрет короля Чарльза III будет обращен влево, в противоположную сторону от его матери – королевы Елизаветы II.

В конце сентября 2022 года британский фунт не просто существенно потерял позиции на рынке, но и превзошел обвал , зафиксированный после голосования по выходу из ЕС (Brexit) в 2016 году.

В Британии выпустят монету с Чарльзом III / Фото "Европейская правда"

Также сообщили, что в понедельник выпустят специальную серию монет в честь королевы Елизаветы II. Портрет короля Чарльза III появится на 5 фунтовой монете и 50 пенсах, посвященных королю.

Согласно данным DW, Банк Англии будет постепенно вводить в обращение монеты и банкноты с изображением нового монарха. Цена этого процесса может составить около 350 миллионов фунтов стерлингов.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли добавил, что банкноты с изображением королевы Елизаветы II и дальше будут законным платежным средством в стране, а обновленную информацию по этому вопросу предоставят уже после окончания периода траура.