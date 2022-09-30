У Великій Британії оприлюднили новий дизайн монети з Чарльзом III: перші фото

У Великій Британії почався новий історичний період після смерті королеви Єлизавети II. Як це торкнулося національної валюти країни – читайте далі.

Королівський монетний двір, який вже більш як 1100 років зображає королівську сім'ю на монетах, представив публіці дизайн монети номіналом 50 пенсів із зображенням нового короля.

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У Британії випустять монету з Чарльзом III

Ця інституція документує кожного монарха Великої Британії від Альфреда Великого, який помер у 899 році нашої ери. Тож нова монета із зображенням Чарльза III увійде в обіг до кінця 2022 року.

Основні деталі про монету із зображення нового короля Великої Британії:

Новий монарх особисто схвалив свій портрет для монети;

На монеті також буде спеціальний напис: "Король Чарльз III, Божою милістю захисник віри";

Тоді як сам портрет створив скульптор Мартін Дженнінгс;

Відповідно до традицій, портрет короля Чарльза III буде звернений вліво, в протилежний бік від його матері – королеви Єлизавети II.

Наприкінці вересня 2022 року британський фунт не просто суттєво втратив позиції на ринку, але й перевершив обвал , який зафіксували після голосування щодо виходу з ЄС (Brexit) у 2016 році.

У Британії випустять монету з Чарльзом III / Фото "Європейська правда"

Також повідомили, що у понеділок випустять спеціальну серію монет на честь королеви Єлизавети II. Натомість портрет короля Чарльза III з'явиться на 5 фунтовій монеті та 50 пенсах, присвячених королеві.

Згідно з даними DW, Банк Англії буде поступово вводити в обіг монети та банкноти із зображенням нового монарха.Ціна цього процесу може скласти приблизно 350 мільйонів фунтів стерлінгів.

Очільник Банку Англії Ендрю Бейлі додав, що банкноти із зображенням королеви Єлизавети II й надалі будуть законним платіжним засобом у країні, а оновлену інформацію щодо цього питання нададуть вже після закінчення періоду жалоби.