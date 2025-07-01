Цены на золото в Украине: как выросла стоимость драгоценных металлов в июле

Цены на золото демонстрируют рост на фоне экономической нестабильности. Рост уровня инфляции и ослабление национальных валют дополнительно подпитывают интерес к этому драгоценному металлу.

Каковы мировые цены на золото

Спотовое золото подорожало на 0,5%, до 3 343,07 доллара за унцию, а фьючерсы – на 0,3% и достигнув отметки 3 352,50 доллара за унцию. При этом в конце апреля спотовые цены на этот металл достигли рекордного максимума в 3 500,05 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Спотовые цены на серебро выросли на 0,1% до 36,86 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,7% и достигла стоимости в 1 376,33 доллара за унцию.

Цены на золото от НБУ

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 443,22 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 429,89 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 398,79 гривны за грамм.

Средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины

Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: