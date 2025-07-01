Цены на золото в Украине: как выросла стоимость драгоценных металлов в июле
- Цены на золото выросли из-за экономической нестабильности, спотовое золото достигло 3 343,07 доллара за унцию.
- Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины варьируются от 1 736,25 до 4 800,00 гривен за грамм в зависимости от пробы.
Цены на золото демонстрируют рост на фоне экономической нестабильности. Рост уровня инфляции и ослабление национальных валют дополнительно подпитывают интерес к этому драгоценному металлу.
Каковы мировые цены на золото
Спотовое золото подорожало на 0,5%, до 3 343,07 доллара за унцию, а фьючерсы – на 0,3% и достигнув отметки 3 352,50 доллара за унцию. При этом в конце апреля спотовые цены на этот металл достигли рекордного максимума в 3 500,05 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Спотовые цены на серебро выросли на 0,1% до 36,86 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,7% и достигла стоимости в 1 376,33 доллара за унцию.
Цены на золото от НБУ
Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:
- Банковский металл: 4 443,22 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 429,89 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 398,79 гривны за грамм.
Средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины
Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1 736,25 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 353,33 гривны за грамм;
- 583 проба: 2 766,20 гривны за грамм;
- 585 проба: 2 771,80 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 498,42 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 218 гривен за грамм;
- 916 проба: 4 289 гривен за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 800,00 гривен за грамм.