Торговая война повышает цены на золото: сколько стоит драгоценный металл

Цены на золото немного выросли на фоне снижения курса доллара и доходности облигаций. Инвесторы также внимательно следили за развитием торговых переговоров после того, как президент США Дональд Трамп расширил тарифную войну.

Какие цены на золото

В четверг, 10 июля, спотовая цена на золото выросла на 0,3%, до 3 321,68 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США также прибавили 0,3%, достигнув 3 329,90 доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Золото отскочило от уровня технической поддержки, а доллар в целом ослаб,

– отметил глава отдела глобальных институциональных рынков в ABC Refinery Николас Фреппелл.

Почему растут цены на золото

В среду Трамп усилил давление, объявив о введении 50-процентной пошлины на импорт меди в США и такой же пошлины на товары из Бразилии. Обе меры вступят в силу 1 августа.

Влияние новых тарифов на рынки ослабевает с каждым очередным заголовком. Наступает усталость от тарифной риторики, и трейдерам нужен новый драйвер, чтобы пробудить волатильность,

– заявил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Индекс доллара США снизился на 0,2%, в то время, как доходность 10-летних казначейских облигаций США отошла от трехнедельного максимума.

Важно! Падение доходности облигаций снижает альтернативные издержки владения металлами, не приносящими доход, а ослабление доллара делает золото более доступным для инвесторов, владеющих другими валютами.

Цены на спотовое серебро выросли на 0,2%, до 36,42 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,2%, до 1 345,06 доллара, а палладий прибавил 0,3%, достигнув 1 108,18 доллара.