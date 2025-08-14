Золото продолжает дорожать, так как трейдеры ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Это может произойти уже в следующем месяце.

Какие цены на золото и драгоценные металлы?

В четверг, 14 августа, котировки золота поднялись на 0,6% до примерно 3 365 долларов за унцию. Цены на серебро и платину почти не изменились, а палладий показал небольшой рост.

Днем ранее цены на золото также выросли. Это произошло на фоне падения доходности казначейских облигаций после того, как Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что базовая ставка ФРС должна быть как минимум на 1,5 процентного пункта ниже текущего уровня.

Важно! Более низкие ставки традиционно поддерживают высокие цены на золото, поскольку этот металл не приносит процентного дохода.

Что происходит с ценами на золото?

С начала года золото подорожало на 28%, причем основная часть роста пришлась на первые четыре месяца. Драйверами стали обострение геополитической и торговой напряженности, что усилило спрос на защитные активы, а также активные закупки со стороны центральных банков.

Примечательно! Рынок по-прежнему ждет официальных разъяснений, будут ли поставки золотых слитков из США облагаться пошлиной.

Несколько дней неопределенности вызвали резкий рост премии на фьючерсы на золото в Нью-Йорке по сравнению со спотовой ценой в Лондоне.

В понедельник, 11 августа, президент Дональд Трамп заявил, что пошлина не будет введена, что способствовало сближению цен на двух рынках, однако деталей он не привел.