Что происходит с ценами на бензин в Украине?
Летом украинские трейдеры фактически игнорировали объективные факторы, которые могли бы способствовать удешевлению топлива. По словам экспертов, стоимость на заправках оставалась завышенной примерно на 4-5 гривен за литр, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, операторы рынка реагируют на подорожание топлива на границе или колебания курса гривны лишь в сторону повышения, тогда как удешевление происходит крайне незначительно и не отражает реальной ситуации.
Сейчас на рынке практически отсутствует ценовая конкуренция. Цены формируются достаточно волюнтаристским образом,
– отметил эксперт.
Как отмечается, осенью основными факторами ценообразования останутся мировые котировки нефтепродуктов и курс национальной валюты. Кроме того, с 1 января на конечную цену топлива повлияет рост акциза.
Это не повышение налоговой нагрузки для компаний, а именно рост конечной стоимости для потребителей,
– подчеркнул Рябцев.
Что касается перспектив, эксперт уверен: тенденция будет направлена в сторону подорожания.
К сожалению, рассчитывать на укрепление гривны до конца года не приходится. Скорее всего, нас ждет ее ослабление, что автоматически приведет к росту цен на топливо,
– резюмировал он.
Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США?
Для сравнения использовались данные по бензинам среднего октанового числа – в Украине и странах Европы это "Евро-95", в США его аналогом является Mid-Grade. В анализ также включена стоимость дизельного топлива.
Информацию о ценах в Украине мы брали на сервисе AUTO.RIA, данные по европейским АЗС взяты с ресурса Cargopedia, а по США – с сайта AAA Gas Prices.
Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:
- Украина – 58,74 гривны (1,42 доллара);
- Франция – 1,68 евро (1,95 доллара);
- Германия – 1,65 евро (1,91 доллара);
- Польша – 1,37 евро (1,59 доллара);
- США – 0,84 доллара.
Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США:
- Украина – 55,69 гривны (1,35 доллара);
- Франция – 1,59 евро (1,85 доллара);
- Германия – 1,57 евро (1,82 доллара);
- Польша – 1,39 евро (1,61 доллара);
- США – 1,01 доллара.