Не только Трамп: что может критически снизить цены на российскую нефть
Один из способов давления на Россию – снижение цены на нефть. Впрочем, не только от позиции Соединенных Штатов Америки может зависеть ситуация на мировом рынке нефти.
В разговоре с 24 Каналом доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал ключевой фактор, который сейчас влияет на цену нефти.
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Какую роль на формирование цены на нефть играет Иран
Доктор экономических наук отметил, что рынок нефти так же спекулятивный как фондовый. Около 70% оборота на мировом рынке нефти – это нереальные сделки, а спекулятивная игра.
Сейчас ключевая проблема, которая влияет на цены – что будет с войной Ирана против Израиля,
– отметил Липсиц.
Иран все же значимая часть мировой нефтяной системы. Поэтому обострения на Ближнем Востоке влияют на цену нефти.
Я думаю, что здесь идут разговоры об этом конфликте, влияния и поставки. А о Трампе сейчас никто ничего не понимает,
– сказал доктор экономических наук.
Конечно, новоизбранный президент США может попытаться снизить цены, для этого у него есть инструменты. Однако все зависит от его позиции и результатов переговоров с Кремлем.
Если Трамп не сможет достичь важной для себя победы в переговорах с Путиным, тогда он может разозлиться и будет совсем другая картина. Здесь он может снизить цены, но не существенно,
– добавил Липсиц.
Однако, кроме США, на рынке нефти есть много других игроков, которые не входят в ОПЕК и не подчиняются Трампу.
К слову, Дональд Трамп объявил о планах массовой разработки нефтяных скважин массовой разработки нефтяных скважин в США, что спровоцировало снижение цен на нефть Brent на 2%.