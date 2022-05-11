Цены на природный газ в Европе снова пошли вверх: при чем здесь Украина и Россия

В Европе зафиксирован рост цен на природный газ. Главная причина – прекращение части транзита газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему.

10 мая Оператор ГТС Украины заявил, что транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков" прекратили. Дело в том, что эти объекты расположены на территории, которую временно контролируют российские захватчики. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины это первое подобное заявление.

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Украина вынуждена частично остановить транзит газа в Европу через Россию

Для понимания ситуации, КС "Новопсков" – первая из компрессорных станций газотранспортной системы Украины в Луганской области. Благодаря этому объекту страны Европы получали треть транзита газа из России. Речь идет об объемах поставок на уровне до 32,6 миллиона кубометров газа в сутки.

В настоящее время ГТС не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, находящимися на захваченных территориях. Кроме того, сообщают, что российские захватчики вмешиваются в технические процессы на объектах: Речь идет о следующих действиях:

изменение режимов работы объектов ГТС,

несанкционированный отбор сырья из транзитных потоков газа

Действия россиян представляют угрозу всей газотранспортной системе Украины. Оператор ГТС добавил, что, несмотря на все, страна готова и в дальнейшем выполнять свои транзитные обязательства перед партнерами в Европе, временно перенаправив газ в точку соединения "Суджа". Этот объект расположен на территории, которая контролирует официальный Киев.

Важно, что украинская сторона обращалась к российскому "Газпрому" с заявлениями, что из-за действий захватчиков транзит находится под угрозой. А также оператор украинской ГТС требовал прекратить вмешательство в работу этих объектов. Пресссекретарь "Газпрома" сообщил, что запрос Украины – "технологически невозможен", добавив, что компания не видит оснований для такого шага.

Реакция рынка

Согласно последним данным, цены в Европе на природный газ из-за хаба TTF на фоне этого выросли больше чем на 6,4%. Информация на 9:15 по лондонскому времени в среду, 11 мая.

TTF – это виртуальная торговая точка природного газа в Нидерландах, обеспечивающая возможность многих торговцев проводить фьючерсные, физические и биржевые операции.

Эксперт BlueBay Asset Management Тимоти Эш выразил свое удивление тем фактом, что Украина не сократила транзит газа и энергоносителей раньше, в отсутствие энергетической блокады со стороны. Европы.

Россия сама наносит удары по украинским складам и запасам топлива, поэтому, возможно, это украинский ответ на это,

– добавил он.

Экономисты и трейдеры сообщают, что полномасштабная энергетическая блокада может иметь ужасающие последствия для ценообразования и инфляции.

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