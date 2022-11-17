Компания Saudi Aramco, на момент создания этого материала, занимает второе место в мире по рыночной капитализации на уровне 1,9 триллиона долларов, согласно Global Ranking.

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Предупреждение от Saudi Aramco

Генеральный директор крупнейшего производителя нефти в мире Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что достаточно напряженная ситуация на рынке черного золота из-за проблем с резервными возможностями.

Мир должен беспокоиться. Не будет простора для сбоя – каким-либо прерываниям, любым непредсказуемым событиям в мире,

– добавил глава Saudi Aramco.

По его словам, что восстановление мощностей Китая или индустрии авиации может стать серьезным вызовом в контексте резервных мощностей, что повлечет за собой резкий рост цен.

На данный момент две самые известные марки нефти демонстрируют отрицательную динамику на рынке. Нефть Brent стоит 92,49 доллара, тогда как баррель американской марки WTI торгуется по цене на уровне 85 долларов, по данным Bloomberg.