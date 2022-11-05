Цена нефти Brent резко приблизилась к критически важному уровню

Котировки двух известных марок нефти закончили очередной торговый день со значительным ростом. Что именно влияло на динамику рынка – читайте в материале 24 канала.

Последние новости о ценах на нефть

Торги в пятницу, 4 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 98,64 доллара. С начала сессии котировки этой марки взлетели сразу на 4,19%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 3,97 доллара.

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Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 92,60 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене на 5,02%. По сравнению с предыдущим торговым днем подорожание сырья составляет 4,43 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 98,71 доллара за баррель (+ 4,04 доллара);

за баррель (+ 4,04 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 92,61 доллара за баррель (+ 4,64 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

В этот день нефть резко выросла в цене из-за неуверенности в дальнейшей монетарной политике Федерального резерва. Цены на сырье также поддержали, по данным издания Reuters, следующие факторы:

Ожидание, что Китай может немного ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом. Соответственно, после этого вырастет спрос на черное золото, поскольку Поднебесная – это один из крупнейших импортеров в мире, а также вторая по величине экономика мира.

также вторая по величине экономика мира. Приближающееся эмбарго на российскую нефть, которое должно вступить в действие в декабре 2022 года, что потенциально может привести к сокращению объемов предложения.

Прогнозы от экспертов: