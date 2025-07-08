Нефть отреагировала на тарифы Трампа: как изменились цены

Цены на нефть снизились после роста почти на 2% на предыдущей сессии. Инвесторы реагировали на новости о возможном повышении пошлин со стороны США и на неожиданно высокое увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Какие цены на нефть

Во вторник, 8 июля, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 22 цента (0,3%) – до 69,36 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI потеряла 27 центов (0,4%) и торговалась по 67,66 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В понедельник президент США Дональд Трамп уведомил торговых партнеров, включая ключевых поставщиков о планах резко повысить тарифы с 1 августа. Тем не менее, есть признаки того, что текущий спрос остается высоким, особенно в США.

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Фактический спрос остается устойчивым благодаря сезонным факторам. Вопрос в том, сохранится ли повышенный спрос на достаточном уровне, чтобы компенсировать более масштабные, чем ожидалось, поставки со стороны ОПЕК+,

– отметил старший аналитик отдела исследований нефти компании LSEG Эмрил Джамиль.

Дополнительные признаки роста спроса наблюдаются и в Индии – третьем по величине потребителе нефти в мире. Согласно официальным данным, в июне потребление топлива в стране выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно! В субботу, 5 июля, организация ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки. Это превышает темпы увеличения на 411 тысяч баррелей, которые сохранялись в течение трех предыдущих месяцев.

По словам источников, знакомых с планами, на следующей встрече ОПЕК+ планирует одобрить увеличение добычи еще примерно на 550 тысяч баррелей в сутки в сентябре.