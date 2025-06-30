ОПЕК+ хочет увеличить добычу нефти: что будет с ценами

Мировые цены на нефть снова снизились. Это происходит на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий очередного повышения добычи ОПЕК+ в августе.

Что происходит с ценами на нефть

В понедельник, 30 июня, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,19%, до 67,64 доллара за баррель – незадолго до окончания срока действия августовского контракта. Более активный сентябрьский контракт снизился на 18 центов – до 66,62 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американская нефть марки WTI подешевела на 0,49%, до 65,20 доллара за баррель. На прошлой неделе оба сорта нефти показали самое сильное недельное снижение с марта 2023 года.

Важно! По итогам июня, ожидается рост стоимости нефти. Это будет второй подряд месячный прирост цен более чем на 5%.

Почему снижаются цены на нефть

Как отметил аналитик IG Markets Тони Сикамор, после объявления перемирия рынок потерял большую часть надбавки за геополитические риски, которая ранее заложена в цены.

Кроме того, по словам четырех делегатов ОПЕК+, организация и ее союзники планируют в августе увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.

Интересно! Аналогичные повышения добычи нефти ОПЕК+ вводила в мае, июне и июле.

По мнению старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы, неопределенность относительно темпов мирового экономического роста продолжает сдерживать нефтяные котировки.

В Китае производственная активность снижается третий месяц подряд: слабый внутренний спрос и спад экспорта оказывают давление на промышленные предприятия на фоне нестабильных торговых отношений с США.

Примечательно! На прошлой неделе количество нефтяных скважин, действующих, в США – индикатор будущих объемов добычи – сократилось на шесть, до 432. Это минимальное значение с октября 2021 года.