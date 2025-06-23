Прекращение огня на Ближнем Востоке: что происходит с ценами на нефть
- После прекращения огня между Израилем и Ираном цены на нефть упали до самого низкого уровня за две недели.
- Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 5,3% до 67,66 за баррель, а WTI - на 5,5% до 64,76 за баррель.
После того, как Израиль согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, цены на нефть опустились до самого низкого уровня за две недели. Это в определенной степени развеяло опасения аналитиков по поводу перебоев в поставках "черного золота" с Ближнего Востока.
Какие цены на нефть
Во вторник, 24 июня, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,3%, до 67,66 за баррель. Американская нефть марки WTI упала на 5,5%, до 64,76 за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Как прекращение огня на Ближнем Востоке повлияло на стоимость нефти
В понедельник, 23 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран полностью согласились на прекращение огня. Он добавил, что если обе стороны не будут нарушать его, 12-дневная война официально закончится через 24 часа.
Если прекращение огня будет соблюдено, как было объявлено, инвесторы могут ожидать возвращения цен на нефть к норме, В дальнейшем то, какой степени Израиль и Иран будут придерживаться недавно объявленных условий прекращения огня, играть важную роль в определении цен на нефть
– считает старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.
Важно! Иран является третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК, и ослабление напряженности позволит ему экспортировать больше нефти и предотвратить перебои с поставками.