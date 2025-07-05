Как цены на нефть влияют на дефицит российского бюджета

Когда речь идет об экономике России, то следует акцентировать именно на нефть. В частности дефицит российского бюджета мог бы меняться в соответствии с ценами на нефть.

Влияние цен на нефть на Россию

Подобные примеры привел исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин специально для 24 Канала.

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Например, когда цена на нефть Urals около 57 долларов за баррель, то дефицит российского бюджета составляет 3,8 триллиона рублей.

Если же цена – 70 долларов за баррель, то дефицит – до 2 триллионов.

Когда же цена около 100 долларов за баррель, то тогда бюджет является профицитным.

Согласно словам эксперта, у россиян есть прямая зависимость от цены на нефть. И именно на этом базируется их способность вести дальше войну.

Олег Пендзин добавил, что если Иран решится перекрыть Ормузский пролив, то вероятно, что марка Brent достигнет даже 120 долларов за баррель. В то же время марка Urals может стоить все 110 долларов за баррель.

На сегодня трудно что-то сказать относительно ситуации на Ближнем Востоке. Там довольно много вопросов эмоциональных. Кроме того, никто не думал, что Трамп может влезть в эту войну и начать обстреливать ядерную программу Ирана. Поэтому трудно пока комментировать,

– отметил Пендзин.

Важно! По состоянию на 2025 год базовая для бюджета России цена на нефть составляет 70 долларов за баррель, а критический уровень – 60 долларов за баррель.