Как цены на нефть влияют на дефицит российского бюджета
- Дефицит российского бюджета напрямую зависит от цен на нефть.
- Однако события на Ближнем Востоке, такие как возможное закрытие Ормузского пролива Ираном, могут значительно повысить цены на нефть, что повлияет на экономическую стабильность России.
Когда речь идет об экономике России, то следует акцентировать именно на нефть. В частности дефицит российского бюджета мог бы меняться в соответствии с ценами на нефть.
Влияние цен на нефть на Россию
Подобные примеры привел исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин специально для 24 Канала.
Читайте также Нефть снова дешевеет: в чем причина и что будет с ценами
- Например, когда цена на нефть Urals около 57 долларов за баррель, то дефицит российского бюджета составляет 3,8 триллиона рублей.
- Если же цена – 70 долларов за баррель, то дефицит – до 2 триллионов.
- Когда же цена около 100 долларов за баррель, то тогда бюджет является профицитным.
Согласно словам эксперта, у россиян есть прямая зависимость от цены на нефть. И именно на этом базируется их способность вести дальше войну.
Олег Пендзин добавил, что если Иран решится перекрыть Ормузский пролив, то вероятно, что марка Brent достигнет даже 120 долларов за баррель. В то же время марка Urals может стоить все 110 долларов за баррель.
На сегодня трудно что-то сказать относительно ситуации на Ближнем Востоке. Там довольно много вопросов эмоциональных. Кроме того, никто не думал, что Трамп может влезть в эту войну и начать обстреливать ядерную программу Ирана. Поэтому трудно пока комментировать,
– отметил Пендзин.
Важно! По состоянию на 2025 год базовая для бюджета России цена на нефть составляет 70 долларов за баррель, а критический уровень – 60 долларов за баррель.
Как на цены на нефть влияют события на Ближнем Востоке?
До событий на Ближнем Востоке цена российской нефти торговалось ниже 60 долларов – около 56 долларов за баррель. Однако недавние удары США по атомным объектам Ирана вызвали рост цены. В частности Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит до 30% всей нефти мира, и это всколыхнуло рынок.