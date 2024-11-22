Золото существенно выросло в цене: почему рынок сосредоточил внимание на Украине

Золото снова растет в цене. Рынок реагирует на геополитическую ситуацию в мире и сигналы из США. В частности, выделяют войну России против Украины.

Почему золото растет в цене

Золото демонстрирует положительную динамику на рынке, фиксируя рост 5 день подряд. Кроме того, драгоценный металл на пути к существенному росту за неделю. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Цена золота растет, поскольку инвесторы снова обратили внимание на активы-убежища на фоне растущих геополитических рисков,. В частности, выделяют то, что Украина получила разрешение и начала запускать ракеты, поставленные Западом, по территории России.

Кроме того, украинские военные в четверг сообщили, что Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. О том, сколько стоит такая ракета – читайте здесь. В то же время рынки оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики Федерального резерва.

Сколько стоит золото

В пятницу, 22 ноября, фьючерсы на золото торгуется на уровне 2696,50 доллара за унцию. С начала торгов контракты подорожали на 0,82%, информирует MarketWatch.

Тогда как на спотовом рынке стоимость драгоценного металла составляет 2694,73 доллара за унцию, по данным Всемирного золотого совета. Для сравнения, в начале недели, 18 ноября, цена драгоценного металла колебалась на уровне 2611,30 за унцию.