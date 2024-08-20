Цена золота пересекла еще одну психологическую отметку

Напомним, что на минувшей неделе цена золота пересекла отметку в 2500 долларов за тройскую унцию, установив новый исторический максимум на рынке. Это способствовало тому, что стоимость золотых слитков также достигла важного психологического уровня.

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В результате один золотой слиток стоит более 1 миллиона долларов. Как правило, каждый слиток весит примерно 400 унций. Стоит добавить, что цена золотых слитков пересекла эту отметку впервые в истории. В то же время стоит выделить несколько нюансов:

Хотя золотые слитки на лондонском рынке, который является мировым центром торговли драгоценным металлом, обычно весят около 400 тройских унций, они могут содержать от 350 до 430 унций чистого золота.

Об этом сообщают эксперты из Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Стоит также добавить, что в первой половине 2024 года центральные банки приобрели 483,3 тонны золота, что эквивалентно почти 40 тысячам слитков драгоценного металла, согласно подсчетам Bloomberg. Напомним, что спрос на золото среди мировых центробанков – это один из ключевых факторов, которые влияют на рынок драгоценных металлов и способствуют росту цен. Еще одна причина, которая способствует подорожанию золота, – ожидания по снижению процентных ставок в США.