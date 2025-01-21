Золото рекордно выросло в цене за последние 2,5 месяца

Цены на золото поднялись до самого высокого уровня за последние 2,5 месяца во вторник. Это произошло на фоне ослабления доллара США после инаугурации президента Дональда Трампа.

Цены на золото растут

Инвесторы активно вкладывали средства в золото как в надежный актив из-за неопределенности, связанной с его планами по тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена на золото выросла на 0,7%, достигнув 2 732 долларов за унцию, что является максимумом с 6 ноября. К 11:44 цена стабилизировалась на уровне 2 722 долларов (+0,53%), тогда как фьючерсы на золото упали на 0,52%, опустившись до 2 733 долларов.

За последние шесть недель запасы золота на складах COMEX выросли на треть из-за повышенного спроса со стороны трейдеров, которые ищут защиту из-за тарифной политики Дональда Трампа.

Интересно! Ожидалось, что Трамп сразу введет новые пошлины, но его решение воздержаться от этого шага принесло облегчение фондовым рынкам и временно ослабило доллар. Впрочем, американская валюта быстро восстановилась, выросши на 0,5% до отметки 108,58.

Экономические риски

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 25%-й пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля, что добавляет новые вызовы для рынка.

Хотя золото традиционно считается безопасным активом в периоды экономической неопределенности, реализация тарифной политики Трампа может существенно повлиять на будущий уровень процентных ставок в США.

Обратите внимание! Предвыборные обещания Трампа рассматриваются как инфляционные, что может заставить Федеральную резервную систему удерживать высокие процентные ставки в течение длительного времени. Это, свою очередь, может оказать давление на стоимость золота.