Стоимость американской марки нефти выросла до максимума за 5 месяцев

Цены на нефть значительно выросли во время последней торговой сессии. Важную роль для рынка сыграли новые данные об экономической ситуации в США. Об актуальной стоимости самых известных марок нефти и ключевых факторах влияния читайте в материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке нефти

В среду, 12 апреля, марка нефти Brent завершила торговый день с ценой на уровне 87,33 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 1,72 доллара или на 2,01%. Это максимальная цена с конца января.

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Параллельно американская нефть, известная под брендом West Texas Intermediate, торговалась на уровне 83,26 доллара за баррель. От старта торгов сырье подешевело на 1,73 доллара или 2,1%, сообщает издание Reuters. Эта марка черного золота достигла наивысшего ценового уровня 5 месяцев.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Нефть Brent торговалась на уровне 87,22 доллара за баррель (+1,88%);

за баррель (+1,88%); Баррель WTI стоил 83,26 доллара за баррель (+2,12%).

Ключевые факторы влияния на рынке

В среднем во время торговой сессии цены на нефть выросли более чем 2%. Главная причина – это более слабые, чем ожидали данные по инфляции в первой экономике мира. Речь идет о США. На этом фоне выросли ожидания, что агрессивная монетарная политика американского центрального банка подходит к концу.

К теме! Доллар США зафиксировал резкое падение после публикации данных по инфляции. Обесценение американской валюты делает нефть более дешевой для покупателей, использующих другие денежные единицы. И индекс доллара США терял позиции на рынке в течение последних дней, ожидая именно новых данных по инфляции в стране, ведь это один из важных факторов влияния.

Напомним, что на прошлой неделе государства-члены ОПЕК+ приняли решение об уменьшении объемов добычи нефти. В общем, речь идет о сокращении на 1,6 миллиона баррелей в день до конца 2023 года. После этого стоимость сырья выросла сразу на 8%.