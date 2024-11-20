Китай и война в Украине: сколько стоит нефть сегодня

Нефть минимально выросла в цене в середине недели на фоне новостей о войне России в Украине и Китае.

Мировой рынок нефти

В среду, 20 ноября, на рынке нефти фиксируют стабильную динамику второй день подряд. В целом эталонные бренды нефти демонстрируют положительную динамику. На цены влияют опасения относительно дальнейшей эскалации полномасштабной войны в Украине, которую Россия начала в феврале 2022 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, важную роль для рынка играет фактор роста импорта нефти из Китая, который фактически нивелировал данные по увеличению запасов нефти в США.

Напомним, что сейчас топовые эксперты мира прогнозируют существенное падение цен на нефть в 2025 году. В частности, украинский экономист эксклюзивно рассказал, может ли это привести к ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которые входят в ОПЕК+.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent подорожала на 11 центов с начала торгов. Эталонный бренд нефти торгуется на уровне 73,42 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 18 центов. Январские контракты на сырье сейчас стоят 69,42 доллара за баррель. В то же время фьючерсы с поставкой в декабре торговались на уровне 69,39 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: