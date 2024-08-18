США спровоцировали рост цен на нефть, но есть один нюанс

Нефть завершила очередную торговую неделю, демонстрируя прямо противоположную динамику на рынке. На стоимость чёрного золота существенно повлияли последние экономические данные из США.

Что происходит на рынке нефти

Нефть завершила очередную неделю на рынке с существенным ростом. Оба эталонные бренды нефти выросли в цене. Более того, такую динамику фиксируют вторую неделю подряд.

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Рынок нефти отреагировал ростом на важные сигналы из США, пишет издание Reuters. Дело в том, что последние экономические отчеты усилили оптимизм относительно спроса на нефть в стране, которая потребляет наибольшие объемы сырья в мире. Речь идет именно о США.

Сколько стоит нефть

За неделю нефть Brent подорожала на 1,5%. За аналогичный период американская нефть WTI выросла в цене примерно на 1,3%. Добавим, что во время торгов в пятницу, 16 августа, оба эталонные бренды нефти зафиксировали спад.

В частности, нефть Brent подешевела на 0,15 доллара или на 0,19%. Сырье завершило торговый день с ценой на уровне 80,89 доллара за баррель. Тогда как сырье West Texas Intermediate потеряло в цене 0,25 доллара или 0,32%. На момент закрытия торгов американская нефть торговалась на уровне 77,91 доллара за баррель.