Нефть продолжает фиксировать потери: какие факторы влияют на рынок

Нефть снова падает в цене. В центре внимания переговоры между Израилем и ХАМАС, которые имеют важную роль для рынка. Также на динамику влияют новости из США.

О ключевых изменениях на рынке нефти и колебания цен – читайте в материале 24 Канала.

Как изменились цены на рынке нефти

Во вторник, 30 апреля, баррель нефти Brent стоит 88,21 доллара за баррель. Сырье подешевело на 19 центов или 0,21%.

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Американская нефть WTI упала в цене на 20 центов или 0,24% до 82,43 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 88,67 доллара за баррель (+0,31%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,94 доллара за баррель (+0,38%).

Что происходит на рынке нефти

Нефть обесценивается на фоне новостей о переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которые проходят в столице Египта – Каире. Благодаря этому удалось унять опасения рынка относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке. В то же время беспокойство относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы США также влияет на рынок нефти.

В частности, удержание процентной ставки на высоком уровне в течение длительного периода может спровоцировать дальнейший рост американского доллара, а также создать определенные риски для перспектив спроса на нефть. Об этом заявил рыночный стратег из IG.